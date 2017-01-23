«Яндекс.Деньги» решили запретить частным лицам собирать пожертвования на политическую деятельность

Сервис «Яндекс.Деньги» решил запретить частным лицам собирать пожертвования на политическую деятельность, заявили «Медузе» в пресс-службе компании. Заявление сервиса последовало за постом политика Алексея Навального, который обвинил ЦБ РФ в давлении на «Яндекс».

Сейчас деньги на президентскую кампанию Алексея Навального собирают через кошелек его соратника Леонида Волкова. Как рассказал оппозиционер, в «Яндекс.Деньгах» ему заявили, что сбор денег «может быть расценен регулятором как противоречащий законодательству о выборах». Навальный настаивает, что это может произойти, только когда кампания начнется официально.

Как заявили в «Яндекс.Деньгах», юридические лица, в том числе Фонд борьбы с коррупцией, могут собирать пожертвования.