«Яндекс.Деньги» решили запретить частным лицам собирать пожертвования на политическую деятельность

Meduza
14:43, 23 января 2017
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Сервис «Яндекс.Деньги» решил запретить частным лицам собирать пожертвования на политическую деятельность, заявили «Медузе» в пресс-службе компании. Заявление сервиса последовало за постом политика Алексея Навального, который обвинил ЦБ РФ в давлении на «Яндекс».

Сейчас деньги на президентскую кампанию Алексея Навального собирают через кошелек его соратника Леонида Волкова. Как рассказал оппозиционер, в «Яндекс.Деньгах» ему заявили, что сбор денег «может быть расценен регулятором как противоречащий законодательству о выборах». Навальный настаивает, что это может произойти, только когда кампания начнется официально.

Как заявили в «Яндекс.Деньгах», юридические лица, в том числе Фонд борьбы с коррупцией, могут собирать пожертвования.

«Мы приняли решение изменить условия пользовательского соглашения и внести пункт, ограничивающий сбор средств на кошелек в политических целях. Это ограничение — стандарт для рынка электронных платежей», — заявили «Яндекс.Деньги».

Meduza
В 2014 года PayPal заблокировал аккаунт организации «Росузник», которая собирала деньги на помощь политическим заключенным. В 2015-м сервис закрыл кошелек для сбора денег на печать доклада Бориса Немцова «Путин. Война». Тогда представитель компании заявил, что сбор денег на политическую деятельность запрещен.
Алексей Навальный уже использовал «Яндекс.Деньги» для сбора денег на мэрскую кампанию в 2013 года. Тогда ЦИК настаивал, что это незаконно. В результате на трех соратников Алексея Навального завели уголовное дело. Его расследование не закончено.
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