Обама провел последнюю пресс-конференцию на посту президента США

В Белом доме прошла последняя пресс-конференция Барака Обамы в качестве президента США. Мероприятие длилось около часа.

В начале пресс-конференции Обама заявил, что связался с семьей бывшего президента Джорджа Буша-старшего после сообщений о госпитализации его самого и его супруги.

Президент также выразил благодарность журналистам, работавшим в Белом доме. «Ваше присутствие помогало этому месту работать лучше», — заявил он.

Комментируя решение смягчить срок информатору WikiLeaks Челси Мэннинг, Обама заявил что она, по его мнению, отсидела «серьезный тюремный срок», и в ее случае «правосудие свершилось».

Отвечая на вопрос о возможном снятии санкций с РФ Дональдом Трампом в случае сокращения ядерного арсенала, Обама напомнил, что санкции были введены безотносительно ядерных вооружений, а из-за российских действий в отношении Украины.

Президент заявил, что в ближайший год планирует больше проводить времени с семьей, однако, будучи гражданином, намерен публично высказываться по важным вопросам, к примеру, дискриминации, высылке мигрантов и нападкам на прессу.

President Obama Holds his Final Press Conference The White House

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