Прощальная речь президента США Барака Обамы. Главное

Вечером 10 января Барак Обама выступил с прощальной речью — традиционным обращением, в ходе которого уходящий президент США подводит итог своему пребыванию у власти и произносит напутствие на будущее. Речь Обамы продолжалась более 50 минут; он не только перечислял свои достижения, но и говорил об угрозах, с которыми столкнется страна в ближайшие годы. «Медуза» пересказывает главное из выступления 44-го президента США.

Обама превратил свое выступление в шоу. Как всегда

Начало традиции прощальных посланий положил первый президент США Джордж Вашингтон, но обязательной она стала после распространения технологий массового вещания. Как пишет Vox, начиная с середины XX века с такой речью выступали все американские президенты, остававшиеся в Белом доме больше одного срока. Почти все выступали в Вашингтоне — кроме Джорджа Буша-старшего и Барака Обамы. Но если 41-й президент США выбрал для своего обращения военную академию в Вест-Пойнте, то Обама остановился на Чикаго, где началась его политическая карьера. И если Бушу-старшему внимали несколько сотен кадетов в серой форме, то послушать выступление Обамы пришли тысячи обычных граждан — многим пришлось провести часы на морозе, чтобы получить билет.

Обама не слишком много внимания уделил собственным достижениям

Чаще всего прощальное обращение для президента — повод перечислить свои достижения. Обама не упустил возможности похвастаться, но эта часть выступления уложилась буквально в пару абзацев.

«Если бы восемь лет назад я сказал вам, что Америка преодолеет колоссальный кризис, перезапустит автомобильную промышленность, сможет на протяжении долгого периода создавать новые рабочие места; если бы я сказал вам, что мы откроем новую главу в отношениях с кубинским народом, без единого выстрела свернем иранскую ядерную программу, ликвидируем человека, стоявшего за терактами 11 сентября; если бы я сказал, что мы добьемся легализации однополых браков и обеспечим 20 миллионам наших сограждан доступ к здравоохранению — если бы я вам это сказал, вы бы, наверно, решили, что мы слишком уж замахнулись. Но мы это сделали. Вы это сделали».

Барак Обама общается с людьми, пришедшими послушать его прощальную речь. 10 января 2017 года Фото: Jonathan Ernst / Reuters / Scanpix / LETA

Большую часть речи Обама посвятил угрозам для США и демократии

Самыми запоминающимися прощальными выступлениями американских президентов стали не те, в которых много говорилось о достижениях, а те, в которых уходящие политики обрисовывали контуры будущего. Главный пример — знаменитая речь Рональда Рейгана, в которой он говорил о «сияющем граде на холме». Барак Обама, несмотря на скорее оптимистичный тон, значительную часть выступления уделил угрозам, с которыми США столкнутся в будущем. По мнению президента, таких угроз пять: экономическое неравенство, расовая напряженность, поляризация общества, внешние угрозы и ветшание демократических институтов. «От того, как мы будем реагировать на эти вызовы, зависит, сможем ли мы дать образование нашим детям, создать новые рабочие места и защитить нашу родину», — подчеркнул уходящий президент.

«Когда я пришел к власти, многие говорили, что Америка преодолела расовый раскол. К сожалению, эти утверждения были оторваны от реальности. Расовый вопрос остается мощной разделяющей силой в нашем обществе. Я достаточно давно живу, и могу сказать, что сейчас дела обстоят лучше, чем 20 или 30 лет назад, что бы там ни говорили некоторые. <…> Но цель еще не достигнута, и всем нам предстоит многое сделать. Если все экономические проблемы будут объяснять борьбой трудолюбивого белого среднего класса против ленивых меньшинств — рабочим людям всех цветов придется драться за крошки, пока богатые будут еще сильнее отдаляться от общества. Если мы не захотим вкладывать силы в детей иммигрантов просто потому, что они выглядят не так, как мы, — мы обворуем наших собственных детей, потому что в будущем доля иммигрантских детей в трудоспособном населении будет только расти».

Обама почти ни слова не сказал о России

Россия упоминалась в речи лишь однажды — Обама говорил о ней как о конкуренте, когда рассуждал о внешних угрозах для США. Главными внешними угрозами он назвал терроризм и авторитарные режимы. Они «представляют страх перемен; страх перед людьми, которые говорят на другом языке и по-другому молятся; и презрение к верховенству закона».

«Именно поэтому мы не можем отказаться от борьбы за демократию, права человека, права женщин и ЛГБТ во всем мире. Какими бы несовершенными ни были наши усилия, — так мы защищаем Америку. Борьба против экстремизма, ксенофобии, межконфессиональной вражды и шовинизма — очень близка к борьбе против авторитаризма и агрессии. Если в мире сокращаются свободы и попирается превосходство закона, возрастает угроза войны между государствами.

Так что будем бдительны, но не будем бояться. ИГИЛ будет пытаться убивать невинных — но они не смогут победить Америку, если только мы сами не предадим нашу конституцию и не отступим от своих принципов борьбы. Конкуренты, такие как Россия или Китай, не смогут достичь такого же влияния в мире — если только мы не изменим своим принципам и не превратимся в еще одну большую страну, которая запугивает своих менее крупных соседей».

Обама почти ни слова не сказал о Дональде Трампе

За 50 с лишним минут Барак Обама лишь однажды упомянул избранного президента США — рассуждая о необходимости обеспечить мирную и спокойную передачу власти.

«Через десять дней весь мир станет свидетелем вершины нашей демократии — мирной передачи власти от одного свободно избранного президента другому. Я обещал избранному президенту Трампу, что моя администрация обеспечит максимально ровный переход — как до того мне это обещал президент Буш».

Критика Трампа присутствовала в речи подспудно, когда Обама говорил о необходимости борьбы за равенство, осуждал дискриминацию мусульман, рассуждал о методах борьбы с глобальным потеплением или о будущем реформы здравоохранения в США.

Барак Обама во время прощального выступления 10 января 2017 года Фото: Joshua Lott / AFP / Scanpix / LETA

Обама намекнул, что после ухода продолжит участвовать в политической жизни США

Большинство президентов США после окончания срока полномочий покидают Вашингтон и устраняются от политической жизни. Самым заметным исключением может считаться Вудро Вильсон, который после ухода в 1921 году остался в столице, где прожил до самой смерти. Барак Обама в ходе прощального выступления дал понять, что, возможно, не только останется в Вашингтоне, но и будет высказываться по важнейшим политическим вопросам — начиная от нелегальной иммиграции и заканчивая глобальным потеплением.

«Я уже говорил, и повторю снова. Если кто-то сможет придумать новую реформу здравоохранения и продемонстрировать, что она лучше той, которую провели мы; если кто-то сможет обеспечить доступ к здравоохранению большему числу людей, потратив меньше — я публично поддержу этот план».

Обама много говорил о семье

В ходе речи Барак Обама много благодарил собравшихся, а также людей, работавших с ним на протяжении последних восьми лет. Но особенно тепло прозвучали его слова в адрес жены и дочерей.

Барак Обама благодарит жену Meduza

«Мишель Лавон Робинсон, девушка с Саус-Сайда. На протяжении последних 25 лет ты была не просто моей женой и матерью моих детей. Ты оставалась моим лучшим другом. Ты не выбирала роль, которая тебе досталась, но ты сыграла ее с присущими тебе изяществом, твердостью, чувством стиля и чувством юмора. Ты сделала так, что Белый дом стал принадлежать всем. Ты стала примером для нового поколения людей. Я горжусь тобой, и вся страна тобой гордится.

Малия и Саша. В самых странных обстоятельствах вам удалось вырасти в прекрасных девушек. Вы умные и красивые. Но что еще важнее — вы добрые, заботливые и очень сильно чувствующие. Бремя внимания далось вам так легко! Из всего, что я сделал в своей жизни, больше всего я горжусь быть вашим папой».

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