Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию

Ильдар Дадин просит перевести его из исправительного учреждения на Алтае обратно в карельскую колонию номер 7.

С просьбой о содействии в переводе Дадин обратился в Общественную наблюдательную комиссию Алтайского края, сообщил «Интерфаксу» председатель региональной ОНК Алексей Белоус.

«Он полагает, что там [в Карелии] остались заключенные, в отношении которых применяются пытки, и его присутствие в той колонии, повышенное внимание к его делу позволило бы положительным образом повлиять на ситуацию», — сказал Белоус.

Кроме того, сообщил председатель региональной ОНК, Дадин намерен «привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, которые переводом на Алтай разорвали его связь с родными и близкими».

К условиям содержания в колонии номер 5 на Алтае, добавил Белоус, у Дадина никаких претензий нет.