Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию

Ильдар Дадин просит перевести его из исправительного учреждения на Алтае обратно в карельскую колонию номер 7.
С просьбой о содействии в переводе Дадин обратился в Общественную наблюдательную комиссию Алтайского края, сообщил «Интерфаксу» председатель региональной ОНК Алексей Белоус.
«Он полагает, что там [в Карелии] остались заключенные, в отношении которых применяются пытки, и его присутствие в той колонии, повышенное внимание к его делу позволило бы положительным образом повлиять на ситуацию», — сказал Белоус.
Кроме того, сообщил председатель региональной ОНК, Дадин намерен «привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, которые переводом на Алтай разорвали его связь с родными и близкими».
К условиям содержания в колонии номер 5 на Алтае, добавил Белоус, у Дадина никаких претензий нет.
Ильдар Дадин — первый осужденный в России за многократные нарушения закона о митингах. В ноябре «Медуза» опубликовала письмо Дадина, в котором он рассказывал о пытках и издевательствах в ИК-7 в Карелии, где он отбывал наказание.
ФСИН заявления Дадина опровергла, однако информацию об издевательствах в карельской колонии подтвердили как бывшие заключенные ИК-7, так и находящиеся в ней в настоящий момент.
Дадина в карельской колонии посещала уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и представители Общественной палаты. Они рекомендовали перевести Дадина в другую колонию, указав, что сам осужденный от перевода отказывается.
В начале декабря стало известно, что Дадин этапирован из колонии в Карелии. Более месяца родные и близкие не могли получить информацию о его местонахождении. О том, что Дадин находится в ИК-5 на Алтае стало известно
лишь 8 января.
Омбудсмен Татьяна Москалькова, комментируя перевод Дадина, заявила
, что ФСИН выбрала для него одну из лучших колоний.
16 января жена Дадина Анастасия Зотова сообщила
в своем фейсбуке, что руководство ИК-5 разрешило ей свидание с мужем не ранее мая.