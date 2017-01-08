Ильдара Дадина этапировали в колонию на Алтае
Заключенного Ильдара Дадина, рассказавшего о пытках в сегежской колонии № 7, этапировали в ИК-5, которая находится в городе Рубцовск Алтайского края. Об этом «Медузе» сообщила жена заключенного Анастасия Зотова. Ей удалось поговорить с мужем по телефону.
«Разговор продолжался всего около минуты. Ильдар первым делом сообщил, что он находится в ИК-5 в Алтайском крае. Большую часть декабря он провел на пересылке в Тюмени. Обращались с ним хорошо, он только переживает, что в ИК-7 после того, как все затихнет, продолжат пытать людей», — рассказала Зотова.
«Медуза» 1 ноября опубликовала письмо Ильдара Дадина, в котором он рассказал о систематических избиениях и пытках заключенных в сегежской колонии № 7. Следственный комитет России и ФСИН начали проверки, в ходе которых не обнаружили подтверждения слов Дадина. При этом информацию о пытках подтвердили другие заключенные.
В начале декабря стало известно, что Дадина перевели из ИК-7 в другую колонию. Куда именно будет этапирован заключенный, ФСИН не сообщала.