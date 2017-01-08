Ильдара Дадина этапировали в колонию на Алтае

Заключенного Ильдара Дадина, рассказавшего о пытках в сегежской колонии № 7, этапировали в ИК-5, которая находится в городе Рубцовск Алтайского края. Об этом «Медузе» сообщила жена заключенного Анастасия Зотова. Ей удалось поговорить с мужем по телефону.

«Разговор продолжался всего около минуты. Ильдар первым делом сообщил, что он находится в ИК-5 в Алтайском крае. Большую часть декабря он провел на пересылке в Тюмени. Обращались с ним хорошо, он только переживает, что в ИК-7 после того, как все затихнет, продолжат пытать людей», — рассказала Зотова.