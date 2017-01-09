Омбудсмен Москалькова: ФСИН выбрала для Дадина одну из лучших колоний
Исправительная колония номер 5 в Алтайском крае, куда переведен Ильдар Дадин, считается одной из лучших, заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.
К ИК-5, по словам омбудсмена, у правозащитников никогда не было претензий. «Именно это послужило основанием для выбора этой колонии со стороны руководства ФСИН», — сказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека также сообщила, что продолжительность этапирования Дадина на Алтай из ИК-7 в Карелии связана с тем, что в перевозке осужденного неоднократно делались перерывы, в том числе на новогодние праздники.
Ильдар Дадин — первый осужденный в России за неоднократное нарушение закона о проведении митингов.
Дадин был направлен для отбывания наказания в ИК-7 в Карелии. В начале ноября «Медуза» опубликовала письмо Дадина, в котором он сообщал о систематических пытках и насилии в колонии. Представители ФСИН заявили, что факты из письма Дадина не подтвердились. При этом информацию о пытках подтвердили другие заключенные этой колонии.
В начале декабря стало известно, что Дадин этапирован из колонии в Карелии. Более месяца родные и близкие не могли получить информацию о его местонахождении. О том, что Дадин находится в ИК-5 на Алтае стало известно лишь 8 января, когда он позвонил из колонии жене.