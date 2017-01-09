Омбудсмен Москалькова: ФСИН выбрала для Дадина одну из лучших колоний

Исправительная колония номер 5 в Алтайском крае, куда переведен Ильдар Дадин, считается одной из лучших, заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

К ИК-5, по словам омбудсмена, у правозащитников никогда не было претензий. «Именно это послужило основанием для выбора этой колонии со стороны руководства ФСИН», — сказала Москалькова.

Уполномоченный по правам человека также сообщила, что продолжительность этапирования Дадина на Алтай из ИК-7 в Карелии связана с тем, что в перевозке осужденного неоднократно делались перерывы, в том числе на новогодние праздники.