Суд по делу о лекции про йогу отложили из-за сомнений в подлинности протокола полиции

Мировой суд в Санкт-Петербурге отложил заседание по делу о лекции, посвященной йоге, которая, по мнению полиции, нарушала положения закона о миссионерской деятельности.

Дмитрий Угай, которого подозревают в правонарушении, заявил, что объяснения, предъявленные полицией в протоколе, написаны не его рукой. Он добавил, что под документом стоит не его подпись. Для разъяснения ситуации судья решил вызвать оперуполномоченного Арсена Магомедова, который составлял протокол.

Угая задержали 22 октября 2016 года, через 40 минут после начала его лекции на мероприятие пришли полицейские, рассказал философ в беседе с радио «Свобода». Протокол об административном правонарушении поступил в суд со второго раза — первый вариант суд вернул из-за ошибок.

В итоговом протоколе говорится, что Угай своей лекцией пытался вовлечь участников в религиозное объединение. На это Угай заметил, что ни к каким религиозным организациям не принадлежит.

Адвокат Угая Сергей Латышевский заметил, что заявление на его подзащитного написал Наиль Насибулин, с которым они лично не знакомы. При этом в соцсетях Насибулин «размещает материалы против мировоззрений, которые он считает сектами».