Суд по делу о лекции про йогу отложили из-за сомнений в подлинности протокола полиции

РАПСИ
13:50, 9 января 2017
Надежный источник

Мировой суд в Санкт-Петербурге отложил заседание по делу о лекции, посвященной йоге, которая, по мнению полиции, нарушала положения закона о миссионерской деятельности.

Дмитрий Угай, которого подозревают в правонарушении, заявил, что объяснения, предъявленные полицией в протоколе, написаны не его рукой. Он добавил, что под документом стоит не его подпись. Для разъяснения ситуации судья решил вызвать оперуполномоченного Арсена Магомедова, который составлял протокол.

Угая задержали 22 октября 2016 года, через 40 минут после начала его лекции на мероприятие пришли полицейские, рассказал философ в беседе с радио «Свобода». Протокол об административном правонарушении поступил в суд со второго раза — первый вариант суд вернул из-за ошибок.

В итоговом протоколе говорится, что Угай своей лекцией пытался вовлечь участников в религиозное объединение. На это Угай заметил, что ни к каким религиозным организациям не принадлежит.

Адвокат Угая Сергей Латышевский заметил, что заявление на его подзащитного написал Наиль Насибулин, с которым они лично не знакомы. При этом в соцсетях Насибулин «размещает материалы против мировоззрений, которые он считает сектами».

«Мои лекции носят чисто светский характер. Я так и предупредил организаторов фестиваля. Я интересуюсь индийской философией и 25 лет практикую йогу. Я не занимаюсь миссионерством», — сказал Угай.

РАПСИ
Поправки, регламентирующие миссионерскую деятельность, введены летом 2016 года «антитеррористическим» пакетом законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Они запрещают проповедовать религиозные учения без соответствующих документов и вне специально разрешенных мест.
Ранее в Петербурге суд уже выносил решение согласно новым нормам закона. В сентябре 2016 года глава неканонической Украинской реформаторской православной церкви Сергей Журавлев был оштрафован на пять тысяч рублей. Его признали виновным в том, что он проповедовал христианство на территории еврейской общины. Закон запрещает рассказывать об одном вероучении в помещениях, принадлежащих другим религиозным организациям, без письменного согласия.
Во Владивостоке суд оштрафовал «Армию спасения» за распространение Библии без маркировки с наименованием религиозной организации, что также запрещено новым законом. Экземпляры Писания были изъяты, первоначально суд постановил уничтожить их, но затем книги решили только конфисковать.

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