В МГУ отложили предварительное заседание по диссертации Мединского

Заседание диссертационного совета истфака МГУ, посвященное вопросу о лишении ученой степени министра культуры РФ Владимира Мединского, было перенесено без объяснения причин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена совета, историка Николая Борисова.
Заседание должно было пройти 27 декабря. На нем планировалось выбрать членов совета, которые займутся проверкой диссертации. О переносе заседания членов совета предупредили за десять дней по почте.
В публикации РБК сказано, что проверять диссертацию будут на плагиат, в то время как авторы заявления о лишении Мединского ученой степени настаивают на ненаучности работы и наличии в ней множества «грубейших ошибок».
Владимир Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков». Это произошло до его назначения на пост министра культуры.
В апреле 2016 года группа ученых подала заявление в Минобрнауки с просьбой лишить Мединского степени доктора наук из-за того, что его диссертация министра «пестрит грубейшими ошибками». Мединский назвал это требование «доносом в лучших традициях лысенковщины».
Рассматривать заявление было поручено диссертационному совету Уральского федерального университета (УрФУ), однако в назначенный день заседание было отменено из-за письма из Высшей аттестационной комиссии (ВАК), в котором говорилось о просьбе Мединского не проводить совет в его отсутствие.
После этого ВАК отозвал документы из УрФУ. Вскоре было объявлено, что изучением диссертации Мединского займется один из советов истфака МГУ. Туда, в числе прочих, входит научный руководитель Госархива Сергей Мироненко, которого Мединский публично критиковал за публикацию документов, разоблачающий миф о «подвиге 28 панфиловцев»