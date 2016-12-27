В МГУ отложили предварительное заседание по диссертации Мединского

Заседание диссертационного совета истфака МГУ, посвященное вопросу о лишении ученой степени министра культуры РФ Владимира Мединского, было перенесено без объяснения причин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена совета, историка Николая Борисова.

Заседание должно было пройти 27 декабря. На нем планировалось выбрать членов совета, которые займутся проверкой диссертации. О переносе заседания членов совета предупредили за десять дней по почте.

В публикации РБК сказано, что проверять диссертацию будут на плагиат, в то время как авторы заявления о лишении Мединского ученой степени настаивают на ненаучности работы и наличии в ней множества «грубейших ошибок».