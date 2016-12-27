Найден «черный ящик» разбившегося Ту-154

Обновление. Минобороны подтвердило обнаружение основного бортового самописца, его доставят в Москву для расшифровки.

Водолазы обнаружили один из двух бортовых самописцев военного Ту-154, который разбился в ночь на 25 декабря в Черном море. Об этом ТАСС рассказал неназванный источник в силовых структурах. По данным «Интерфакса», речь идет о параметрическом самописце, который фиксирует показания приборов.

В ближайшее время «черный ящик» планируют поднять на поверхность. Собеседник агентства добавил, что в ночь на 27 декабря обнаружены тела трех погибших и большое количество останков.

Источник ТАСС также рассказал, что приоритетная версия катастрофы — попадание посторонних предметов в двигатель.

Ранее в Воздушно-космических силах сообщали, что самописцы должны были находиться в киле самолета и уцелеть при столкновении. По данным «Коммерсанта», на военных самолетах «черные ящики» не оборудованы радиомаяками из соображений секретности.