Опубликован спутниковый снимок района крушения Ту-154

ТАСС
11:35, 26 декабря 2016
Надежный источник

Институт космических исследований РАН опубликовал радиолокационное изображение района катастрофы самолета Ту-154 в Черном море. Снимок был сделан европейским космическим аппаратом Sentinel-1B 25 декабря в 6:31 по московскому времени, вскоре после крушения лайнера.

ESA / Пресс-центр ИКИ РАН

Сотрудница института Ольга Лаврова сообщила ТАСС, что снимок имеет разрешение 10 метров на пиксель.

«На снимке видно, где разлилось по морю топливо, где узкая часть, так сказать, „носик“ пятна. По всей видимости, там произошел удар самолета о поверхность воды, а дальше пятно распространяется на юго-восток <…> От берега до „носика“ — 1,4 километра», — сказала Лаврова.

[Снимок] был сделан радиолокационным спутником. При этом данные спутников оптической съемки использовать не получится, поскольку вчера над Черным морем была сильная облачность.

ТАСС
Самолет Ту-154 министерства обороны России разбился в Черном море вскоре после вылета из Сочи в ночь на 25 декабря. Лайнер направлялся в Сирию, на его борту находились 92 человека, все они погибли. В числе пассажиров были артисты ансамбля Александрова, которые собирались выступить в Сирии с новогодним концертом.
Причины катастрофы пока не установлены. ФСБ утверждает, что доказательств версии о теракте нет. 26 декабря на дне Черного моря был обнаружен фюзеляж самолета.

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