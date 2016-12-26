Опубликован спутниковый снимок района крушения Ту-154

Институт космических исследований РАН опубликовал радиолокационное изображение района катастрофы самолета Ту-154 в Черном море. Снимок был сделан европейским космическим аппаратом Sentinel-1B 25 декабря в 6:31 по московскому времени, вскоре после крушения лайнера.

ESA / Пресс-центр ИКИ РАН

Сотрудница института Ольга Лаврова сообщила ТАСС, что снимок имеет разрешение 10 метров на пиксель.

«На снимке видно, где разлилось по морю топливо, где узкая часть, так сказать, „носик“ пятна. По всей видимости, там произошел удар самолета о поверхность воды, а дальше пятно распространяется на юго-восток <…> От берега до „носика“ — 1,4 километра», — сказала Лаврова.