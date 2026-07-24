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Почти 100 российских банков попали под санкции Евросоюза. «Золотая Корона» и «Цифра банк» остановили переводы в Грузию и Казахстан Обе страны популярны среди уехавших россиян
Источник: Meduza
- Евросоюз 23 июля опубликовал списки людей и организаций, в отношении которых вводятся ограничения в рамках 21-го пакета санкций против России. В него вошли 48 физических лиц, а также 170 организаций, большую часть из которых (94) составляют банки. В частности, в санкционный список попали «Ак Барс», «Вайлдберриз Банк», «Дом.РФ», МТС-банк, «Озон Банк», «Почта Банк», «Точка», Россельхозбанк, «Уралсиб», «Цифра банк», «Яндекс Банк» и другие. Также ограничения введены в отношении Мосбиржи и новосибирской компании «Платежный центр», оператора системы денежных переводов «Золотая Корона». Совет Евросоюза заявил, что это «крупнейшее расширение персонального санкционного списка за последние четыре года».
- В большинстве случаев среди причин указано, что банки обеспечивают «существенный доход правительству РФ», ответственному за аннексию Крыма и развязывание войны с Украиной. У 26 финансовых организаций указано, что они среди прочего участвуют в пилотном проекте по запуску цифрового рубля. Это новая форма российской валюты, которая будет находиться в обращении наравне с наличными и безналичными рублями. Ее массовое внедрение планируется начать с 1 сентября 2026 года. Сначала такие счета начнут открывать крупнейшие финансовые организации, а в течение двух лет — все банки страны. Отразятся ли санкции на этих планах — пока неизвестно.
- Вскоре после публикации санкционного списка издание «Код Дурова» сообщило, что «Золотая Корона» приостановила переводы «в Грузию и ряд других стран». Эту информацию подтвердили другие СМИ, уточнив, что также перестали работать денежные переводы в Казахстан и Беларусь. В списке доступных стран остались только Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Еще несколько часов назад в нем был Азербайджан, но сейчас эта страна тоже недоступна. Приостановлены переводы и через «Цифра банк» в Казахстан. Соответствующее уведомление получили клиенты казахстанского «Фридом Банка». Корреспондент РБК убедился, что осуществить такой перевод невозможно.
- Пресс-службы обеих компаний пока официально не комментировали случившееся. В поддержке «Золотой Короны» лишь отметили, что «на данный момент некоторые направления для переводов недоступны». В приложении «Цифра банка» говорится, что «на сервисе переводов в Казахстан проводятся профилактические работы». Отмечается, что эта функция не будет работать как минимум до конца дня 24 июля. Грузия и Казахстан — одни из наиболее популярных стран среди россиян, уехавших после начала большой войны. Многие из них активно пользуются услугами «Золотой Короны» и «Фридом Банка» для перевода денег.
- В новый санкционный список также попали два из трех банков, которые выпускают карты китайской UnionPay. Это единственная международная платежная система, которая продолжила работать в России после начала войны. Ограничения затронули Россельхозбанк и «Центр-инвест», причем последний подключился к UnionPay меньше двух недель назад. Предполагалось, что карты он начнет выпускать в конце июля. Пока не сообщается, продолжат ли эти банки работать с китайской платежной системой. Ранее санкции приводили к приостановке выпуска карт, как, например, в случае с Газпромбанком. Единственная финансовая организация, подключенная к UnionPay, которая пока избежала санкций, — «Азиатско-Тихоокеанский банк».