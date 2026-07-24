Система денежных переводов «Золотая Корона» отключила возможность переводить деньги в Грузию, сообщает «Код Дурова».

Грузия больше не отображается в перечне стран, доступных для переводов. Издание отмечает, что она была одним из ключевых направлений сервиса. Перестал также работать перевод в ряд других стран, но в какие именно, издание не уточняет.

В поддержке «Золотой короны» сообщили РБК, что «на данный момент некоторые направления для переводов недоступны». Корреспондент издания сообщил, что не смог осуществить перевод в Казахстан.

Кроме того, клиенты «Фридом Банк Казахстан» получили уведомления о том, что временно приостановлены переводы через «Цифра банк».

Евросоюз накануне объявил о 21-м пакете санкций против России. Под ограничения, в частности попал оператор «Золотой Короны», новосибирский «Платежный центр», а также «Цифра банк».

После того как из России из-за войны ушли международные платежные системы Visa и MasterCard, одним из главных каналов для перевода денег из России в другие страны стала «Золотая корона».