Под санкции ЕС попали Владимир Мединский и Михаил Дегтярев, а также Мосбиржа, банки маркетплейсов и НПЗ

Евросоюз опубликовал в официальном журнале списки 21-го пакета санкций, в который вошли 48 физических лиц.

В их числе:

Михаил Дегтярев — министр спорта и глава Олимпийского комитета России;

Владимир Мединский — помощник Путина, возлавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Турции;

Александр Жаров — гендиректор «Газпром-медиа» и бывший глава Роскомнадзора;

Аркадий Дворкович — президент Международной шахматной федерации (FIDE);

Владимир Табак — гендиректор АНО «Диалог»;

Олег Белозеров — гендиректор РЖД;

Михаил Гуцериев — основатель промышленно‑финансовой группы «Сафмар».

В обоснованиях санкций в отношении Дегтярева говорится, что на своем посту он пообещал содействовать реабилитации российских военных через спорт и называл себя «солдатом Путина», а одним из своих приоритетов считает развитие спортивной инфраструктуры на оккупированных Россией территориях Украины.

Санкции против Мединского обоснованы тем, что он является «одной из ключевых фигур государственной пропаганды». В частности, он выступает автором школьных учебников, представляющих Украину частью «русского мира», защищает «специальную военную операцию» и отрицает похищения украинских детей Россией, говорится в журнале санкций.

Также в санкционном списке — 170 организаций, больше половины которых (94) составляют банки: «Дом. РФ», «Ак Барс», «Уралсиб», МТС-банк, «Точка», «Озон Банк», «Яндекс Банк», «Вайлдберриз Банк», «Почта Банк», «Россельхозбанк» и другие. Кроме этого, санкции введены в отношении Мосбиржи.

Под ограничения попали также несколько НПЗ — в частности, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Анжерский, Северный Кузбасс.

В пресс-релизе Совета Евросоюза отмечается, что это «крупнейшее за последние четыре года расширение персонального санкционного списка».