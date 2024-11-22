Газпромбанк предупредил о проблемах с картами UnionPay за границей

Газпромбанк предупредил клиентов, что из-за санкций США, введенных в отношении компании, возможны проблемы в работе карт платежной системы UnionPay за границей. Об этом 22 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление банка.

«С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы UnionPay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства», — заявили в банке.

После введения санкций Газпромбанк сообщил, что ограничения Минфина США не влияют на работу компании, а все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать «на всей территории России».

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 21 ноября ввело санкции против Газпромбанка и еще около 50 российских банков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 22 ноября санкции США против Газпромбанка, заявил, что это «можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу». Через этот банк иностранные покупатели проводят расчеты за российский газ.

UnionPay — единственная международная платежная система, которая продолжила работать в России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году. После начала войны с российскими банками отказались работать Visa и Mastercard.

Спрос на карты UnionPay в России в 2022 году вырос в несколько раз, а 90% операций по картам совершали за границей, писала газета «Коммерсант» в январе 2023 года. Из-за западных санкций в 2023 году, по данным «Банки.ру», за рубежом перестали обслуживать карты UnionPay от МТС Банка, Т-Банка (бывший «Тинькофф»), банков «Санкт-Петербург», «Зенит», «Уралсиб» и других.

По состоянию на июнь 2024 года, как сообщало издание vc.ru, карты UnionPay в России выпускали четыре банка: Газпромбанк, Примсоцбанк, Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. При этом в июле Россельхозбанк приостановил расчеты по картам UnionPay за границей.