Россельхозбанк с 19 июля приостановит расчеты по картам UnionPay за границей. Клиентам предложили снять деньги с карт

Россельхозбанк сообщил, что расчеты по картам китайской платежной системы UnionPay, выпущенным банком, будут приостановлены за рубежом, начиная с 19 июля. Об этом говорится в заявлении банка от 17 июля.

«Если вы за пределами России, рекомендуем до указанной даты снять наличные с карт UnionPay», — сообщили в компании. В банке отметили, что на снятие наличных установлены лимиты.

В Россельхозбанке добавили, что в России карты платежной системы UnionPay работают без ограничений.

Как отмечает «Интерфакс», кроме Россельхозбанка карты UnionPay в России выпускают Газпромбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Примсоцбанк и «Кредит Урал банк».

UnionPay — единственная международная платежная система, продолжающая работать в России. Спрос на карты UnionPay вырос после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, когда другие международные платежные системы, в том числе Visa и Mastercard, перестали работать с российскими банками. Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжили работать в России, но не за пределами страны.

Спрос на карты UnionPay в России в 2022 году вырос в несколько раз, а 90% операций по картам совершались за границей, сообщала в январе 2023 года газета «Коммерсант». При этом россияне столкнулись с трудностями: UnionPay ограничила работу с российскими банками, попавшими под санкции, а также перестала принимать карты UnionPay, эмитированные российскими банками, в самом Китае.

Из-за санкций стран Запада в 2023 году, по данным «Банки.ру», за рубежом перестали обслуживать карты UnionPay от МТС Банка, Т-Банка (бывший «Тинькофф»), банков «Санкт-Петербург», «Зенит», «Солидарность», «Уралсиб», «Приморье» и других.

Россельхозбанк также находится под санкциями Евросоюза, США и ряда других западных стран.