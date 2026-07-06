Рамзан Кадыров в начале войны опубликовал видео совещания «в семи километрах от Киева» Этот ролик записали в подвале секретной тюрьмы в Чечне, выяснила «Новая газета Европа»

ЧГТРК «Грозный»

Видео совещания главы Чечни Рамзана Кадырова с чеченскими командирами «под Киевом», которое распространили чеченские СМИ в начале большой войны России с Украиной, снимали в Чечне. Об этом говорится в большом исследовании «Новой газеты Европа» о том, как устроена кадыровская армия.

Ролик, о котором идет речь, ЧГТРК «Грозный» опубликовал 13 марта 2022 года, вскоре после полномасштабного российского вторжения. Телеканал утверждал, что глава Чечни лично находится в зоне боевых действий в Украине. На записи показали, как утверждалось, совещание Кадырова с чеченскими силовиками якобы всего в семи километрах от Киева.

На видео участники совещания в камуфляже стоят в подвале, на одной из стен которого вывесили флаг Чечни с портретом Ахмата Кадырова. Глава Чечни слушает доклад заместителя начальника Росгвардии по Чечне Даниила Мартынова о том, как чеченские бойцы по приказу Кадырова штурмом взяли пустой детский дом.

Под конец видео Кадыров перебивает и, показывая пальцем на карту, спрашивает: «Отсюда сейчас до Киева семь километров?». «Да, от той точки, где мы были, до Киева оставалось семь километров», — отвечает Мартынов.

Видео не вызвало доверия ни у российской, ни у украинской стороны. Алексей Арестович, на тот момент советник президента Зеленского, написал: «Если Кадыров действительно под Киевом, ВСУ его уничтожат». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальных данных о поездке главы Чечни Рамзана Кадырова в Украину. «Ну он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится там», — добавил представитель Кремля.

Кадыров в ответ Арестовичу написал: «Почему „если“? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?». Пескову он никак публично не ответил.

По словам источника «Новой газеты Европа», совещание Кадырова под Киевом было инсценировкой пиар-команды главы Чечни. Съемка этого мероприятия проходила 12 марта в одном из помещений СОБРа «Ахмат» в Грозном.

По данным издания, некоторых участников съемки привели на «совещание» из соседней камеры подвала СОБРа. Среди них журналисты называют командира батальона «Юг» Хусейна Межидова и командира полка «Север» Магомеда Тушаева, которые оказались в секретной тюрьме за контрабанду трофейного оружия, которое они вывезли из Украины и скрыли этот факт от Кадырова.

В той же тюрьме оказался командир чеченского ОМОНа Анзор Бисаев за драку с Мартыновым. По данным «Новой газеты Европа», во время боев за Гостомельский аэропорт Бисаев ударил Мартынова за то, что тот уехал с поля боя. При этом сам командир чеченского ОМОНа позже тоже сбежал, утверждается в публикации.

Глава Чечни, его соратники, силовики и чеченский спецназ «Ахмат» с начала войны пиарятся в соцсетях и прокремлевских СМИ. За это их критикуют как российские «военкоры» и Z-паблики, так и украинские медиа. Первые считают, что кадыровцы зачастую отсиживаются в тылу во время реальных боев. Вторые издевательски называют чеченских военных «тикток-войсками» за публикацию видео, похожих на постановочные.

«Новая газета Европа» связывает активную пиар-кампанию представителей Чечни с тем, что в начале войны у Рамзана Кадырова произошел конфликт с руководством Минобороны и Росгвардии. Он связан, как утверждается, с тем, что в первые дни полномасштабного вторжения элитные чеченские силовики дезертировали с войны.

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