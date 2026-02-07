Канал Рамзана Кадырова в Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время обмена военнопленными, проведенного Россией и Украиной 5 февраля, домой вернулись 20 уроженцев Чечни.

Кадыров написал в телеграм-канале, что его команда давно занималась вопросом возвращения чеченцев. Глава Чечни рассказал, что обсуждал это с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайаном. Кадыров встречался с ним в январе, когда президент ОАЭ приезжал в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

«В целом мероприятия по возвращению пленных военнослужащих ведутся нами на постоянной и системной основе», — заявил Кадыров. Он добавил, что его команда «будет и впредь делать все возможное, чтобы содействовать возвращению российских военнослужащих домой».

Из украинского плена вернулись военнослужащие из полка «Ахмат-Чечня», которых захватили в Курской области, пишет «Агентство». В плену они рассказывали, что офицеры их бросили и они сдались без боя. Так, 36-летний военнослужащий Заур Чааров говорил, что после начала наступления ВСУ в Курской области «комбат и замкомбат, замначальника штаба — четыре-пять человек, они сразу убежали, в лес».

Другой ахматовец Магомед Зарахматов рассказывал, что попал в плен 14 августа в деревне Свердликово: «К нам подъехали, нас окружили. Мы добровольно сдались, не сопротивлялись, зачем?».

Как отмечает издание «Первая полоса», в прошлые годы Кадыров критиковал чеченцев, попавших в плен. Так, в феврале 2023 года глава Чечни заявил «Грозный-информ», что «чеченцы не сдаются в плен». В апреле того же года Кадыров отказался встречаться с пятью чеченцами, которые вернулись из плена. «Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену», — заявил тогда глава республики.

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов в сентябре 2024 года говорил, что не будет пытаться вытащить из плена чеченцев, которые «сдались добровольно». Однако, как указывает «Агентство», в конце 2024 года из плена вернули уроженца Чечни Акрамана Асхабова. Он попал в плен в толстовке, похожей на модель бренда Stefano Ricci стоимостью более двух тысяч долларов.