В России снова переписали учебник истории. На этот раз в него добавили «положительную роль» Трампа в мирном урегулировании и Анкоридж

Gavriil Grigorov / TASS / Profimedia

В России подготовили новую редакцию учебника по отечественной истории для 11 класса. РБК ознакомилось с новой версией пособия и обнаружило, что в нем значительно изменена часть, в которой идет речь о США. В частности, в учебнике появились слова о «положительной роли» администрации Дональда Трампа в мирном урегулировании российско-украинской войны. «Медуза» пересказывает, что еще поменялось.

На электронной платформе «Моя школа» опубликована новая редакция единой линейки учебников по истории России для 5–11 классов. Среди них учебник для 11 класса, авторы которого — помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Издание РБК сравнило новую редакцию с прошлогодней и обнаружило, что сильнее всего переписали часть учебника «Россия сегодня. Специальная военная операция ( )».

В частности, значительно поменялись фрагменты, в которых речь идет о Соединенных Штатах. Так название подпункта «Давление на Россию со стороны США» в новой редакции превратилось в «Давление на Россию».

В прошлогодней версии учебника, обратило внимание РБК, говорилось, что энергетическая независимость Европы «не устраивала США» — в новой же редакции авторы изменили США на «коллективный Запад». Также убран тезис о том, что «во имя прибылей своих корпораций США постоянно прибегали к военно-террористическим методам — так было в Ираке, Сирии и Ливии, да и во многих других точках планеты». Правки такого же рода были внесены в части учебника, где говорится о войне в Южной Осетии.

Также из новой редакции учебника исчезла фраза о решимости США «воевать до последнего украинца». При этом появились упоминание о «положительной роли» администрации президента США Дональда Трампа в мирном урегулировании. Авторы также отмечают, что Трамп не раз заявлял, «что конфликта между Россией и Украиной не случилось бы, будь он в 2022 году президентом». В учебник также добавили и упоминание встречи президентов США и России в Анкоридже в августе 2025 года.

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Поменялась и часть учебника, где идет речь о войне в Сирии. В предыдущей редакции сообщалось, что западная коалиция пыталась «свергнуть законное правительство Башара Асада в Сирии». Теперь же говорится, что США и НАТО с помощью оппозиции и террористов «Исламского государства» начали боевые действия против правительства Башара Асада. Фраза «жертвами исламистов стали сотни тысяч мирных жителей, Сирию покинули миллионы беженцев» из учебника убрана.

Режим Башара Асада был свергнут в декабре 2024 года, к власти в Сирии пришли исламисты во главе с Ахмадом аш-Шараа. Сам Асад и многие его соратники укрылись в России.

Среди других обновлений — упоминание фонда «Защитники Отечества», который возглавляет двоюродная племянница Владимира Путина Анна Цивилева. Также в учебнике теперь есть информация о кадровой программе для участников военных действий «Время героев».

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В новой редакции учебника появилось упоминание о теракте в «Крокус-Сити Холле» и «прорыве элитных частей ВСУ к Курской АЭС». Также были добавлены данные об убийствах дочери Александра Дугина Дарьи Дугиной и «военкора» Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), покушении на писателя Захара Прилепина.

РБК также обратило внимание, что из списка «героев СВО» убрали командира батальона «Ахмат» Апти Алаудинова. Также в учебнике больше нет фразы «бойцы прославленного чеченского спецотряда „Ахмат“ наводят ужас на нацистов».

Референт управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов, комментируя новую редакцию учебника, заявил, что речь идет о «текущем редактировании при переиздании — так называемой конъюнктурной правке», когда текст обновляется с учетом событий, произошедших после того, как была выпущена предыдущая редакция. «Здесь нет каких-то скрытых смыслов», — подчеркнул он.

Впервые учебник по истории для 11 классов от Мединского и Торкунова представили 2023 году. В 2026 году выпущена его третья редакция.

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