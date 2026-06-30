ФСБ считает, что митрополита Тихона (Шевкунова) хотели убить бомбой в коробке из-под сока. Но этот сок продали, когда обвиняемый уже находился под арестом

Митрополит Тихон (Шевкунов) Константин Михальчевский / РИА Новости / Profimedia

Первый апелляционный суд в Москве отклонил жалобы адвокатов на очередное продление ареста выпускникам Сретенской семинарии Денису Поповичу и Никите Иванковичу. Их обвиняют в покушении на митрополита Тихона (Шевкунова), которого часто называют духовником Владимира Путина.

ФСБ сообщила 28 февраля 2025 года, что предотвратила теракт против митрополита Тихона, который готовили два человека — россиянин и украинец. Чуть позже стали известны имена задержанных: помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Сообщалось, что они дали признательные показания. В ФСБ утверждали, что подозреваемых завербовал сотрудник Главного управления разведки Украины в середине 2024 года. По данным СМИ, одному из задержанных украинские службы угрожали убийством родственников. Целью теракта, как утверждали спецслужбы, был срыв переговоров России и США по Украине. В ноябре того же года стало известно о новых обысках по делу о покушении на Шевкунова. Они проходили в Москве, Псковской области и аннексированном Крыму. После этих обысков и ряда допросов сотрудники ФСБ получили «сведения о причастности к данному преступлению иных лиц». Однако до сих пор неизвестно, о ком конкретно шла речь и в каком статусе сейчас находятся упомянутые люди.

Адвокаты Иванковича утверждают, что следственные действия по делу практически не проводятся, пишет «Коммерсант». При этом сроки предварительного следствия уже превышены — оно длится больше года, с 12 февраля 2025-го. По закону расследование особо сложных дел может занимать до 12 месяцев. Дальнейшее продление возможно лишь в исключительных случаях.

Адвокат Поповича Мария Эйсмонт говорила ранее, что обоим фигурантам продлили срок ареста до 12 августа 2026 года. То есть они будут находиться в СИЗО уже 18 месяцев. Адвокаты Иванковича подчеркивают, что в отношении обвиняемых продолжают возбуждать новые дела, чтобы оставить их под стражей.

При этом Мария Эйсмонт в ходе заседания указала на то, что в деле есть серьезные нестыковки, сообщает корреспондент «Медиазоны». Например, экспертиза ФСБ нашла следы ДНК Дениса Поповича на упаковке сока, в которой якобы было спрятано взрывное устройство. По версии следствия, его планировали использовать для покушения на Шевкунова.

Вещи обвиняемых (в том числе упаковка из-под сока), изъятые в ходе следствия по делу о покушении на Шевкунова. 28 февраля 2025 года Russian Federal Security Service / TASS / Profimedia

По QR-коду на упаковке можно отследить, что сок продали 10 февраля 2025 года. Однако в тот момент Попович уже месяц находился под «карусельными» арестами. Его задержали по административной статье еще 13 января — якобы за мелкое хулиганство. Попович получил 16 суток ареста, но после истечения этого срока его не выпустили, назначив новый арест за неповиновение полиции.

Второй административный срок истекал 12 февраля, как раз в тот день, когда Поповича и Иванковича задержали уже по уголовному делу о покушении на Шевкунова. «Каким образом удалось обнаружить следы ДНК Поповича на упаковке с соком, которая была приобретена, пока он был под административным арестом?» — задается вопросом Эйсмонт.

Адвокат, добавляет «Коммерсант», также заявила, что «суд должен проверять, а не принимать на веру то, что следователь включает в свое ходатайство».

Защитники Иванковича также заявляют, что в материалах дела не совпадают некоторые даты. В частности, согласно экспертизе, взрывное устройство было изготовлено в период с 10 по 12 февраля 2025-го. Однако следствие утверждает, что еще 9 февраля Иванкович перепрятал его из одного тайника в другой. То есть сделал это на день раньше, чем изготовил.

Никита Иванкович (слева). 28 февраля 2025 года Russian Federal Security Service / TASS / Profimedia

Изначально Дениса Поповича и Никиту Иванковича обвиняли по двум статьям — о незаконном хранении взрывчатки и о содействии террористической деятельности. Однако в мае 2026 года против них возбудили еще одно дело, в котором фигурируют статьи об участии в террористическом сообществе, обучении терроризму и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Сами обвиняемые сначала дали признательные показания. Но в ходе последующих судебных заседаний отказались от них и заявили о своей невиновности. По словам Поповича и Иванковича, вещественные доказательства им подбросили во время обыска, а признание они дали после пыток электрическим током.

Фигуранты дела также подчеркивают, что у них не было мотива убивать Шевкунова. Они состояли с ним в хороших отношениях и считали его своим наставником. Денис Попович, как уточняло «Агентство», действительно был помощником митрополита и появлялся вместе с ним на мероприятиях как минимум с 2018 года.

Что известно о задержании Поповича и Иванковича

В Москве задержали двух выпускников Сретенской семинарии по подозрению в подготовке убийства митрополита Тихона (Шевкунова) Один из них был помощником митрополита. Второго друзья описывают как «крайне миролюбивого человека», уважавшего Тихона

Что известно о задержании Поповича и Иванковича

В Москве задержали двух выпускников Сретенской семинарии по подозрению в подготовке убийства митрополита Тихона (Шевкунова) Один из них был помощником митрополита. Второго друзья описывают как «крайне миролюбивого человека», уважавшего Тихона