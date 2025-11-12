В Москве, Псковской области и Крыму 11 ноября прошли обыски по делу о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Кроме того, как сообщили в спецслужбе, проведены допросы «лиц, входящих в близкое окружение фигурантов уголовного дела». В результате «получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц», как пишут российские информагентства со ссылкой на ФСБ. Кто эти «лица», в чем выразилась их причастность и в каком статусе они находятся — неизвестно.

По этому делу в феврале 2025 года были задержаны двое — помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. В ФСБ заявили, что в ходе обысков получены «доказательства, подтверждающие причастность» Поповича и Иванковича к покушению на Тихона, а также изъята «агитационная символика запрещенной в России террористической организации». О какой организации идет речь — не уточняется.

В ФСБ заявили, что целью готовившегося убийства Тихона был «срыв переговоров между Россией и США». По версии спецслужбы, Киев рассчитывал, что при успешной реализации теракта в отношении митрополита Россия будет вынуждена отказаться от мирных переговоров по Украине.

В феврале 2025 года ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в отношении митрополита Тихона. По делу были задержаны помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. «Новая газета» называла их выпускниками московской Сретенской духовной академии. В ФСБ утверждали, что теракт против Тихона готовился по заданию украинской разведки. По версии спецслужбы, Попович и Иванкович должны были взорвать бомбу в Сретенском монастыре, а затем выехать из России по поддельным украинским документам.

Сами обвиняемые, которых отправили в СИЗО, вину не признавали, а в суде рассказывали, что во время допросов их пытали, в том числе током. По словам Никиты Иванковича, во время обыска при задержании у него в квартире нашли лопату, которой, по версии следствия, закапывали некое взрывное устройство в тайнике в Терлецком парке в Москве. Сам он говорит, что видел ее впервые — как и другие предметы, ставшие доказательствами в деле. Попович рассказывал, что во время следствия угрожали не только ему, но и его близким.

