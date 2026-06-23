Дональд Туск Imago / Newspix / Scanpix / LETA

Украина и Польша продолжают конфликтовать из-за решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ почетное наименование «Героев Украинской повстанческой армии (УПА)». Польша возмущена — там украинских националистов считают ответственными за убийство десятков тысяч поляков в годы Второй мировой войны. В Украине бойцов УПА считают борцами за независимость. Западные СМИ пишут, что этот конфликт может стать разрушительным.

Владимир Зеленский присвоил почетное звание подразделению ВСУ в конце мая. Из-за этого президент Польши Кароль Навроцкий решил отнять у него орден Белого орла — высшую государственную награду Польши, которую президент Украины получил в 2023 году.

В ответ Зеленский заявил, что уже отправил награду польскому лидеру, а украинские политики, в том числе бывшие президенты Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма, стали отказываться от других государственных наград Польши. МИД Украины пригрозил Варшаве зеркальными мерами в ответ на «презрение к украинскому воину».

Возникшие разногласия вызвали серьезный дипломатический кризис между Украиной и Польшей. Первоначально Киев пытался уладить конфликт, но визит главы офиса президента Украины Кирилла Буданова в Варшаву не помог — польские чиновники потребовали, чтобы из названия военного подразделения убрали УПА, отмечает Financial Times.

Что об этом сообщалось ранее

Между Киевом и Варшавой — «война орденов» Польша лишила Зеленского ордена из-за скандала с «героями УПА». Теперь чиновники в Украине сами отказываются от польских наград

Что об этом сообщалось ранее

Между Киевом и Варшавой — «война орденов» Польша лишила Зеленского ордена из-за скандала с «героями УПА». Теперь чиновники в Украине сами отказываются от польских наград

Участников спора пытается примирить Дональд Туск. Он считает, что конфликт играет на руку Москве

Конфликт между Польшей и Украиной пытается уладить премьер-министр Польши Дональд Туск — давний сторонник Украины, у которого есть разногласия с польским националистическим лагерем. Туск, как и глава МИД Украины Андрей Сибига, заявил, что конфликт играет на руку Москве и подрывает единство Запада.

Пока что Туск не говорил, подпишет ли указ о лишении Зеленского награды. Он стремится успокоить союзников: «Задача президентов Зеленского и Навроцкого — унять эмоции, а не нагнетать напряженность. Линия фронта проходит в другом месте».

Туск заявил, что конфликт между политиками Польши и Украины — «это стратегическая ошибка, которая нанесет ущерб обеим сторонам с точки зрения бизнеса, геополитики и репутации». «В переговорах с моими европейскими партнерами я стремлюсь свести потери к минимуму и снизить напряженность. Это нелегкая задача», — добавил он.

Наблюдатели считают, что конфликт двух стран может стать разрушительным

Многие страны Восточной и Центральной Европы на пятый год большой войны России с Украиной объединились в страхе перед Москвой, но между ними сохраняются исторические обиды, и конфликт из-за УПА может стать разрушительным, пишет The New York Times.

Украина и Польша после начала полномасштабного вторжения войск РФ в 2022 году приложили значительные усилия, чтобы сгладить разногласия по поводу событий Второй мировой войны. Однако указ Зеленского вновь разжег вражду. «Россия теперь открывает шампанское», — считает доцент кафедры политологии Варшавского университета Александра Иванюк.

Дональд Туск — «возможно, единственный взрослый в этой комнате», заявил польский политический обозреватель и писатель Земовит Щерек. По его словам, на польского премьера возлагают большие надежды по поводу того, как сгладить конфликт. О том, что Туск оказался единственным, кто в этом споре «ведет себя как взрослый человек», также пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

Польские аналитики считают, что конфликт играет на руку правой оппозиции партии Туска. Польский ультраправый националист Славомир Менцен, который набрал на прошлых президентских выборах 14% голосов, заявил, что считает правильным действия украинцев, которые возвращают польские награды, но добавил: «Жаль, что мы их вообще раздавали, как конфеты». Он сказал, что «как только они вернут все награды, они могут также вернуть деньги, оружие, боеприпасы и все остальное, что мы им ранее предоставили».

Варшава — важный союзник Киева. Будущее Украины зависит от Польши

Выживание Украины в условиях нынешней войны почти полностью зависит от Польши, считает колумнист Bloomberg Марк Чемпион. И, по его словам, дело не в том, что Варшава предоставляет помощь Киеву, а в том, что через польскую территорию проходит единственный надежный транзитный маршрут, по которому в том числе поставляют оружие. Кроме того, как и любая другая страна — участница ЕС, Польша обладает правом вето в отношении вступления Украины в блок.

Украине «следует начать с полного расчета по поводу неоднозначной истории УПА», а жесты, которые могут очевидно оттолкнуть важнейшего союзника, недопустимы, считает колумнист Bloomberg. «Зеленскому необходимо сделать все возможное, чтобы разрядить этот конфликт», — добавил он.

Возникшие трения, по мнению The Washington Post, не ставят под угрозу военный союз Киева и Варшавы. Кароль Навроцкий говорил, что решение лишить Зеленского награды «не означает изменения стратегического курса польской политики в области безопасности». По его словам, Польша и дальше будет поддерживать Украину, «потому что мы знаем, что российская агрессия представляет угрозу безопасности Польши и всей Европы».

Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша не могут быть «никем иным, как партнерами и друзьями», добавив, что политическая борьба может привести к «очень опасной эскалации».

«Медуза»