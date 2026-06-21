Глава МИД Украины пообещал «зеркальный ответ» на «недружественные шаги» Польши, которая лишила Зеленского ордена

Глава украинского МИД Андрей Сибига раскритиковал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

«Мы будем зеркально отвечать на все шаги, особенно если эти шаги являются недружественными и проявляют пренебрежение к нашей стране. Время, когда мы этого не замечали, прошло», — сказал Сибига в эфире Национального телемарафона.

По словам главы МИД Украины, Навроцкий стал «разрушителем» позитивных достижений, которые были достигнуты в отношениях двух стран в последнее время. «Не случайно он получает аплодисменты из Москвы», — добавил Сибига.

Презрение к президенту Украины — это не только вопрос орденов. Это презрение к украинскому воину, к украинскому народу, к нашему праву иметь собственную историю. Мы не будем этого терпеть. Ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю.

Сибига отметил, что Украина всегда ценила отношения с Польшей и была благодарны за ту помощь, которую получала, и призвал поляков к «взвешенности и дипломатии». «Важно отложить эмоции в сторону. У нас есть механизмы, есть положительный опыт сотрудничества и политическая воля. Украина готова к честному и равноправному диалогу», — сказал он.

Отношения Украины с Польшей обострились после того, как в мае Зеленский присвоил почетное наименование «Героев Украинской повстанческой армии» одному из подразделений ВСУ. В Польше это решение вызвало резкую критику из-за участия бойцов УПА в Волынской резне в 1943–1944 годах.

Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. Зеленский в ответ отправил орден в Польшу почтой. Вслед за ним от ордена Белого Орла отказались также три бывших президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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