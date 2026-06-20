Украинская повстанческая армия (УПА) в годы Второй мировой войны вела вооруженную борьбу за создание независимого украинского государства на землях, населенных этническими украинцами. Противниками УПА были оккупационные власти нацистской Германии, советские партизаны (после деоккупации Украины — власти СССР) и польское вооруженное подполье.

Помимо диверсий и участия в боевых действиях бойцы УПА проводили этнические чистки среди гражданского населения. Наиболее известным таким эпизодом является Волынская резня — в 1943 году за несколько месяцев на территории Волыни (историческая область на стыке современных Украины, Польши и Беларуси) были убиты более 50 тысяч мирных жителей, в подавляющем большинстве — этнических поляков. Всего, по данным польских историков, в результате этнических чисток, проводимых УПА, в 1943-1945 годах погибли до 100 тысяч поляков.

В современной Польше Волынская резня официально считается геноцидом польского населения. В современной Украине на фоне войны с Россией УПА в первую очередь рассматривается как символ борьбы за независимость.