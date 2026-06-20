Между Киевом и Варшавой — «война орденов» Польша лишила Зеленского ордена из-за скандала с «героями УПА». Теперь чиновники в Украине сами отказываются от польских наград
- В конце мая Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования «Героев Украинской повстанческой армии (УПА)» отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ.
- На это — мгновенно и резко — отреагировали в Польше. Украинского посла вызвали в МИД страны, а правые партии потребовали сократить военную помощь Киеву и заблокировать процесс вступления Украины в Евросоюз.
Украинская повстанческая армия (УПА) в годы Второй мировой войны вела вооруженную борьбу за создание независимого украинского государства на землях, населенных этническими украинцами. Противниками УПА были оккупационные власти нацистской Германии, советские партизаны (после деоккупации Украины — власти СССР) и польское вооруженное подполье.
Помимо диверсий и участия в боевых действиях бойцы УПА проводили этнические чистки среди гражданского населения. Наиболее известным таким эпизодом является Волынская резня — в 1943 году за несколько месяцев на территории Волыни (историческая область на стыке современных Украины, Польши и Беларуси) были убиты более 50 тысяч мирных жителей, в подавляющем большинстве — этнических поляков. Всего, по данным польских историков, в результате этнических чисток, проводимых УПА, в 1943-1945 годах погибли до 100 тысяч поляков.
В современной Польше Волынская резня официально считается геноцидом польского населения. В современной Украине на фоне войны с Россией УПА в первую очередь рассматривается как символ борьбы за независимость.
- 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что отзывает высшую государственную награду — орден Белого Орла — у Владимира Зеленского (он получил ее в 2023 году). «Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия остается прежде всего формированием, ответственным за жестокие преступления, совершенные против польских граждан во время Второй мировой войны», — объяснил свое решение Навроцкий.
- В ответ сразу несколько украинских политиков вернули Польше ранее полученные награды. Так, от командорских и кавалерских крестов ордена «За заслуги перед Польшей» отказались глава офиса Кирилл Буданов, его заместитель Игорь Жовква, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и посол в Варшаве Василий Боднар.
- Буданов назвал решение Навроцкого «недружественным актом по отношению к украинскому народу». Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что это «катастрофическая ошибка, которая будет иметь далеко идущие негативные последствия для украинско-польского партнерства».
- Глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что «победителем войны истории и орденов может стать только Москва». И, конечно, оттуда уже начали поступать язвительные комментарии.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил не нагнетать напряженность. «Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задача президентов Зеленского и Навроцкого — унять эмоции, а не нагнетать напряженность. Линия фронта проходит в другом месте», — написал он в соцсети Х. Кстати, если Туск не подпишет решение президента о лишении Зеленского ордена Белого Орла, оно не вступит в юридическую силу.
- Но Владимир Зеленский заявил, что уже отправил свой орден Каролю Навроцкому. «Если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить», — написал он в соцсетях, добавив, что Киев остается благодарным народу Польши за поддержку и сотрудничество.
- Вслед за Зеленским от ордена Белого Орла отказался второй президент Украины Леонид Кучма. Он получил эту награду в Варшаве в 1997 году.