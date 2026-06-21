Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что отказывается от польского ордена Белого Орла из-за решения президента Польши лишить Владимира Зеленского этой награды.

И в случае Зеленского, и в моем случае награждали не глав государств, а украинцев, наших воинов, которые защищают Украину, Польшу и всю Европу. Поэтому я принял решение отказаться от ордена Белого Орла.

Две недели назад я пообещал коллегам на совете [руководителей парламентских фракций] сделать этот шаг, если нам не удастся убедить президента Навроцкого не принимать ошибочное решение. К сожалению, не удалось.

Порошенко добавил, что считает решение Навроцкого «ошибочным и несправедливым по отношению к украинскому народу». «Не случайно его уже приветствовал [Дмитрий] Медведев. Кремль всегда аплодирует всему, что ослабляет единство между Украиной и Польшей», — написал Порошенко.

По его словам, этот жест, который стал ответом на решение президента Польши, «никоим образом не адресован польскому народу».

Навроцкий, комментируя решение отозвать орден у Владимира Зеленского, сказал, что у польского народа есть «болевой порог», и он был превышен, когда президент Украины присвоил одному из подразделений ВСУ имя «Героев ».

«Мы знаем, что такое война, знаем, что такое борьба за независимость, знаем, что такое постсоветская, а сегодня российская угроза. Но мы — гордый польский народ и у нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и наших союзников. И этот болевой порог был превышен», — сказал Навроцкий.

26 мая Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил почетное наименование «Героев Украинской повстанческой армии» отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ. В Польше это решение вызвало резкую критику из-за участия бойцов УПА в Волынской резне в 1943–1944 годах, во время которой погибли, по разным оценкам, от 30 до 60 тысяч поляков и от 20 до 30 тысяч украинцев.

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши, которую он получил от предыдущего польского президента Анджея Дуды. После того, как Зеленский был лишен ордена, он отправил его в Польшу почтой. Вслед за Зеленским от ордена Белого Орла отказались также второй президент Украины Леонид Кучма и третий президент Украины Виктор Ющенко.

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