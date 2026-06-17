В Петербурге и Ленинградской области сотрудники ФСБ пришли с обыском по нескольким адресам, связанным с бизнесменом Ильей Трабером.

«Фонтанка» пишет, что силовики обыскали особняк Трабера в Ленинградской области, его офис на Старорусской улице и несколько предприятий. По данным источников «Фонтанки» и РБК, Трабера вместе с его давним бизнес-партнером Владимиром Даниленко подозревают в причастности к организации убийства петербургского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. «Дело несколько лет стояло на месте, но недавно следователи получили новую информацию», — рассказал один из собеседников РБК. По его данным, Трабера собираются доставить в Москву, в Главное следственное управление СК.

Александр Петров был убит в 2020 году. Его застрелили на выходе из бани на его участке в селе Великое в Выборгском районе. Убийц не нашли.

Александр Петров был известен как «хозяин Выборга». Он был совладельцем Выборгского судостроительного завода, Выборгской топливной компании и других крупных региональных предприятий. Сын Александра Петрова — бывший пилот «Формулы 1» Виталий Петров. Он сказал «Фонтанке», что пока ничего не знает о расследовании и комментариев не дает.

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Илья Трабер — известный петербургский бизнесмен, строивший свою карьеру в то время, когда Владимир Путин работал в мэрии Петербурга. Основные детали биографии Трабера известны из журналистских расследований — в частности, из документального сериала под названием «Питерские», который в 2017 году выпустил телеканал «Дождь». В одной из серий главный редактор «Дождя» Роман Баданин поговорил с сыном Ильи Трабера Дмитрием.

Свою предпринимательскую деятельность Трабер начал еще в 1980-х годах с антикварного бизнеса — и, как рассказывали журналисты «Дождя», «сделал головокружительную карьеру в теневом секторе», создав сеть магазинов, торгующих стариной. Тогда бизнесмен был известен под прозвищем «Антиквар».

В 1990-х Трабер получил контроль над петербургским морским портом — одним из важнейших транспортных узлов на северо-западе России. О бизнесе Трабера, в частности, стало известно из расследований, начатых в Монако и в Испании, а также из данных налоговых служб, отчет которых еще в 2002 году получил и опубликовал журнал LʼExpress. В этом отчете Трабера называли другом Владимира Путина, связанным с тамбовской преступной группировкой, которая контролирует деятельность порта Петербурга.

В 2008 году в Испании было начато расследование дела «русской мафии», фигурантами которого стали предполагаемые участники тамбовско-малышевской ОПГ. Их обвиняли в отмывании денег через подставные фирмы. В 2016-м антикоррупционная прокуратура Испании запросила международные ордера на арест ряда лиц, в числе которых был и Трабер. Однако в 2018 году суд в Испании оправдал всех обвиняемых по делу «русской мафии», не найдя доказательств их связей с тамбовско-малышевской ОПГ и доказательств легализации преступных доходов.

«Дождь» в своем расследовании утверждал, что на северо-западе России «не найти порта, где у людей Трабера не было бы интересов». В числе партнеров Трабера журналисты называли Николая Шамалова — его сын Кирилл был женат на дочери Путина Катерине Тихоновой.

Кроме этого, Илья Трабер связан с Петербургским нефтяным терминалом (ПНТ) — крупнейшим терминалом по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Он был основан в 1996 году. Структуры Трабера контролировали ПНТ вместе со структурами Геннадия Петрова — лидера малышевской ОПГ. Еще одним акционером ПНТ была компания, принадлежавшая предпринимателю Дмитрию Скигину. В 2003 году Скигин умер. Его наследники затем судились с новыми совладельцами ПНТ, а в апреле 2025 года суд изъял 55% акций Петербургского нефтяного терминала в доход государства.

Илью Трабера считают бизнесменом, близким к Владимиру Путину. «Дождь» называл Трабера «единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Путин». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил «Новой газете», что Скигин и Трабер «в свое время работали над проектом по строительству нефтеналивного терминала», в связи с чем неоднократно «официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга», где тогда работал Путин.

После выхода документального сериала «Дождя» Трабер подал заявление о клевете. Было возбуждено уголовное дело, но кто его фигуранты — не сообщалось. Свидетелем по делу стал главный редактор «Дождя» Роман Баданин. В июне 2021 года к нему и двум его коллегам, Михаилу Рубину и Марии Жолобовой, пришли с обысками. Сами журналисты связали следственные действия с опубликованным ими в тот же день расследованием о тогдашнем главе МВД Владимире Колокольцеве.

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