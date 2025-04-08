Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 55% акций «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) в доход государства, сообщают «Интерфакс», РБК и «Коммерсант».

Иск был подан в январе. Ответчиками по нему, кроме ПНТ, стали три кипрских офшора «Алмонт Холдингс», «Новомор» и «Туджунга Энтерпрайзиз», которыми владеют дети собственника «Петербургского нефтяного терминала» Дмитрия Скигина, умершего в 2003 году. Поводом для иска стало их иностранное гражданство, поскольку иностранцы не могут быть собственниками стратегически важных компаний без предварительного согласования в специальной правительственной комиссии и ФАС.

Бенефициары кипрских компаний — братья Михаил и Евгений Скигины (у них гражданство Германии) и их сестра Полина Скигина (с гражданством Франции). Михаилу и Евгению через «Туджунга Энтерпрайзиз» принадлежат по 17,875% акций ПНТ, Полине — 14,285%.

Пакет акций ПНТ они получили, как утверждает Генпрокуратура, в трех сделках, совершенных в 2016 и 2020 годах. В результате, как пишет «Коммерсант», ссылаясь на иск под контроль иностранных резидентов попал оператор и собственник имущества терминала по перевалке нефтепродуктов и других наливных грузов в Большом порту Санкт-Петербург.

По данным РБК, защита Скигиных заявила, что их клиенты унаследовали долю ПНТ в 2003 году, а закон, требующий согласования специальной правительственной комиссии и ФАС, вступил в силу в 2008 году. Защита собирается обжаловать решение суда, пишет РБК.

«Петербургский нефтяной терминал» был открыт в 1996 году, и сейчас это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Основателем ПНТ был Дмитрий Скигин, а вместе с ним порт контролировал бизнесмен Илья Трабер, которого телеканал «Дождь» в своем расследовании называл «единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил «Новой газете», что Скигин и Трабер «в свое время работали над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга», где тогда работал Путин. Трабер и Скигин в конце 1990-х годов уехали из России, а совладельцем ПНТ стал партнер Скигина Сергей Васильев. После тяжелой болезни он в 2022 году передал бизнес жене — Елене Васильевой, ставшей председателем совета директоров терминала. Между ней и детьми Скигина начались конфликты, которые решаются в суде.

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