В Екатеринбурге появился памятник Алексею Балабанову. Это трамвай из фильма «Брат», в котором сидит режиссер
В Екатеринбурге у Дворца молодежи открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Как передают местные СМИ, на церемонию пришли сотни жителей города, а также полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, режиссер Никита Михалков, помощник президента России Владимир Мединский, основатель группы «Чайф» Владимир Шахрин, актер Алексей Чадов, режиссер и продюсер Сергей Сельянов, а также первая жена Балабанова Ирина и сын Федор.
Памятник представляет собой ремонтный вагон трамвая, в котором сидит Балабанов. На таком трамвае Данила Багров, главный герой фильма «Брат», спасся от преследовавших его бандитов. На фоне памятника показывали кадры из фильмов режиссера.
«Вот как он работает? Хрен его знает. <…> Этот человек высказывался богом данным ему языком — кинематографом. Это никак не было продиктовано временем, интересом, трендом, модой. Он был сам собой в этих картинах и отвечал за каждый кадр. Это делает его картины абсолютно вне времени», — рассказал на церемонии Михалков, который сыграл одну из ролей в фильме Балабанова «Жмурки».
Владимир Мединский заявил, что Балабанов «поймал нерв своего времени». «[Он] здесь родился, учился, впитал в себя дух свободы Урала, энергию Урала, музыку, звук Свердловского рок-клуба. И он поймал нерв своего времени. Он смог не просто передать эпоху, годы, в которые он жил, он передал суть русского человека», — сказал бывший министр культуры.
Конкурс на памятник Балабанову объявили в 2024 году. Однако члены жюри, куда вошли представители мэрии Екатеринбурга и знавшие Балабанова музыканты и кинематографисты, заявили об отсутствии «убедительных архитектурных предложений» среди поступивших заявок. Со второй попытки заявки на участие в конкурсе подали 47 участников, представившие 58 работ. Его итоге подвели в мае 2025 года.
Победителем стал Мейрам Баймуханов — скульптор из Омска, выпускник факультета скульптуры Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, член Союза художников РФ. Он является автором памятника «героям СВО», который установили в городе Кудрово Ленинградской области.
Первоначально планировалось, что памятник режиссеру установят перед зданием Свердловской киностудии, но затем его решили поставить у Дворца молодежи, недалеко от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился.
Открытие памятника планировали провести 18 мая — в годовщину смерти режиссера. Однако затем церемонию перенесли на июнь. По информации 66.ru, такое решение приняли «из-за расписания московских гостей» церемонии.