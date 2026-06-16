В Екатеринбурге появился памятник Алексею Балабанову. Это трамвай из фильма «Брат», в котором сидит режиссер

В Екатеринбурге у Дворца молодежи открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Как передают местные СМИ, на церемонию пришли сотни жителей города, а также полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, режиссер Никита Михалков, помощник президента России Владимир Мединский, основатель группы «Чайф» Владимир Шахрин, актер Алексей Чадов, режиссер и продюсер Сергей Сельянов, а также первая жена Балабанова Ирина и сын Федор.

Памятник представляет собой ремонтный вагон трамвая, в котором сидит Балабанов. На таком трамвае Данила Багров, главный герой фильма «Брат», спасся от преследовавших его бандитов. На фоне памятника показывали кадры из фильмов режиссера.

Ирина Семенова / РИА Новости / Спутник / Profimedia

«Вот как он работает? Хрен его знает. <…> Этот человек высказывался богом данным ему языком — кинематографом. Это никак не было продиктовано временем, интересом, трендом, модой. Он был сам собой в этих картинах и отвечал за каждый кадр. Это делает его картины абсолютно вне времени», — рассказал на церемонии Михалков, который сыграл одну из ролей в фильме Балабанова «Жмурки».

Никита Михалков Кирилл Кухмарь / ТАСС / Profimedia

Владимир Мединский заявил, что Балабанов «поймал нерв своего времени». «[Он] здесь родился, учился, впитал в себя дух свободы Урала, энергию Урала, музыку, звук Свердловского рок-клуба. И он поймал нерв своего времени. Он смог не просто передать эпоху, годы, в которые он жил, он передал суть русского человека», — сказал бывший министр культуры.

Владимир Мединский Кирилл Кухмарь / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Ирина Семенова / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Конкурс на памятник Балабанову объявили в 2024 году. Однако члены жюри, куда вошли представители мэрии Екатеринбурга и знавшие Балабанова музыканты и кинематографисты, заявили об отсутствии «убедительных архитектурных предложений» среди поступивших заявок. Со второй попытки заявки на участие в конкурсе подали 47 участников, представившие 58 работ. Его итоге подвели в мае 2025 года.

Победителем стал Мейрам Баймуханов — скульптор из Омска, выпускник факультета скульптуры Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, член Союза художников РФ. Он является автором памятника «героям », который установили в городе Кудрово Ленинградской области.

Первоначально планировалось, что памятник режиссеру установят перед зданием Свердловской киностудии, но затем его решили поставить у Дворца молодежи, недалеко от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился.

Открытие памятника планировали провести 18 мая — в годовщину смерти режиссера. Однако затем церемонию перенесли на июнь. По информации 66.ru, такое решение приняли «из-за расписания московских гостей» церемонии.

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