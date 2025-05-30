Алексей Балабанов сидит в трамвае из фильма «Брат» В Екатеринбурге со второго раза выбрали проект памятника режиссеру. Победил скульптор, ранее создавший памятник «героям СВО»

Пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге подвели итоги конкурса проектов памятника Алексею Балабанову, который проводила администрация города. Победила работа Мейрама Баймуханова, изобразившего режиссера в ремонтном вагоне трамвая. На таком трамвае Данила Багров, главный герой фильма «Брат», спасся от преследовавших его бандитов.

«Имя Алексея Балабанова навсегда вписано в историю российского кино. У его фильмов есть истинно уральский дух. Творческий путь Алексея Балабанова начался в 1980-е годы на Свердловской киностудии. Наш город в то время был местом процветания андеграундной культуры и рождения особого направления в рок-музыке», — заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании жюри конкурса.

Заявки на участие в конкурсе проектов памятника Балабанову подавали 47 участников, представившие 58 работ. В шорт-лист вошли 10 проектов (их можно посмотреть здесь).

В состав жюри входили как профессиональные скульпторы, так и коллеги, близкие и друзья режиссера. «В том числе свое мнение высказали сценарист и режиссер Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Анастасия Полева, Евгений Горенбург, а также семья Алексея Балабанова», — сообщили в администрации Екатеринбурга.

Автор проекта Мейрам Баймуханов — скульптор из Омска, выпускник факультета скульптуры Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, член Союза художников РФ. В феврале 2025 года, пишет Plot, он победил в конкурсе на создание памятника «героям » — его работу «Три богатыря XXI века» собираются установить в Ленинградской области, в парке Оккервиль города Кудрово. Как рассказывал Баймуханов омскому сайту «Культура», на войне в Украине у него погиб брат. Баймуханов, писала «Культура», подготовил и проект памятника основателю рок-группы «Гражданская оборона» Егору Летову в Омске, но против монумента выступили наследники музыканта.

Конкурс на памятник Балабанову удалось провести со второго раза. Первоначально его объявили в 2024 году. Однако тогда члены жюри, куда вошли представители мэрии и лично знавшие Балабанова музыканты и кинематографисты, заявили об отсутствии «убедительных архитектурных предложений» среди поступивших заявок. Они, писал «Коммерсант-Урал», отметили неудавшиеся попытки достичь сходства рисунков с образом режиссера и упрекнули авторов в «банальных решениях с камерами, рациями и микрофонами». В итоге конкурс на проект памятника был продлен до весны 2025 года.

Первоначально планировалось, что памятник режиссеру установят перед зданием Свердловской киностудии (проспект Ленина, 50), где Балабанов начинал карьеру. Открытие памятника собирались приурочить к 40-летию Свердловского рок-клуба в 2026 году.

Однако теперь, сообщила городская администрация, памятник собираются поставить в другой части проспекта Ленина — у Дворца молодежи, «неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился». Открытие памятника запланировано на май 2026 года.

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