Северокорейский режим сейчас богаче, чем когда-либо за последние 30 лет. Угадайте, при чем тут война России с Украиной?

Вид на небоскребы и знаменитый ресторан «Окрюгван» в Пхеньяне. Июнь 2026 года Stanislav Varivoda / TASS / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Шесть лет назад, в начале пандемии 2020 года, Северная Корея оказалась в тяжелом положении. Не имея полноценной медицинской инфраструктуры для борьбы с коронавирусом, страна ввела режим жесткой изоляции. Закрытие границ привело к резкому падению торговли с Китаем — главным партнером и покровителем КНДР. Без импортных материалов, сырья и комплектующих многие предприятия остановились. В стране возник дефицит одежды, обуви и даже продуктов, а цены на них выросли в несколько раз. Лидер КНДР Ким Чен Ын публично признавал экономические трудности.

Тем более удивительна метаморфоза, которая произошла с Северной Кореей с тех пор, пишет The Wall Street Journal. Гид из Великобритании Зои Стивенс рассказала изданию, что до пандемии в Пхеньяне расплачивались в основном наличными, а сейчас все больше горожан платят смартфонами и пользуются онлайн-сервисами. Менеджер по организации туров из Австралии Роуэн Бирд заявил WSJ, что до пандемии ему всегда приходилось долго ждать такси в аэропорту Пхеньяна, но во время последнего визита его переводчик нажал кнопку в приложении, похожем на Uber, и машина подъехала буквально через несколько минут. «Я был потрясен», — признался Бирд.

Вид на Пхеньян с вершины монумента идей чучхе. Это идеология, введенная основателем КНДР Ким Ир Сеном Simon Holmes / NurPhoto / Getty Images

Бирд также попросил показать ему лучший ресторан Пхеньяна. Его привели в заведение со стеклянным полом, расположенное в крытом переходе между двумя небоскребами на высоте 30 метров. На ужин там подавали традиционную корейскую холодную лапшу, суши, пиццу и напитки. Счет на пятерых обошелся всего в 150 долларов.

Сегодня в столице КНДР принимают оплату по QR-кодам, строят новые жилые высотки, в магазинах продаются смартфоны (местного производства), а по дорогам ездят электромобили (китайские). По ночам Пхеньян теперь ярче светится из космоса — хотя все еще далеко не так ярко, как Сеул.

КНДР за пределами Пхеньяна остается бедной страной. Но уже не такой бедной, как раньше. По последним данным Центрального банка Южной Кореи, в 2024 году ВВП Северной Кореи вырос на 3,7% — и это самый высокий темп за восемь лет. Стефан Хаггард из Калифорнийского университета, который десятилетиями изучает экономику КНДР, сообщил WSJ, что экономическое положение страны сейчас сильнее, чем когда бы то ни было с тех пор, как Ким Чен Ын пришел к власти 15 лет назад, — и, вероятно, сильнее, чем во времена правления его отца Ким Чен Ира, руководившего Северной Кореей в 1994–2011 годах.

Экономический подъем КНДР напрямую связан с полномасштабным вторжением России в Украину. В этой войне Пхеньян стал соучастником России, отправляя ей оружие, боеприпасы и солдат — не менее 20 тысяч человек, оценивал южнокорейский Институт стратегии национальной безопасности. По его же оценке, за неполные полтора года (с августа 2023-го по декабрь 2024-го) КНДР могла заработать на военном сотрудничестве с Россией от 7,7 до 14,4 миллиарда долларов. Это огромные деньги для страны, чей предполагаемый ВВП в 2024-м не превышал 27 миллиардов долларов.

Вид на улицу Сэппель в Пхеньяне. Там построили жилой район для семей военнослужащих, погибших на войне России с Украиной EPA / KCNA / Scanpix / LETA

Сближение с Москвой приносит Пхеньяну не только деньги, но и военные технологии, которыми, как предполагается, делится Россия.

Помогает Ким Чен Ыну и Китай. В марте объем торговли между двумя странами достиг восьмилетнего максимума. Кроме того, из Китая работают многие хакеры северокорейского режима, приносящие ему миллиарды долларов в результате успешных кибератак. На днях Северную Корею лично посетил лидер Китая Си Цзиньпин. Это был его первый приезд за семь лет, хотя Китай считается стратегическим партнером КНДР. Аналитики склоняются к мысли, что одной из целей визита стало желание Си Цзиньпина восстановить исключительное влияние Китая на КНДР и сдержать растущий авторитет России.

Ресторан в Шанхае. Телевизор показывает встречу Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в Пхеньяне. 9 июня 2026 года Jade GAO / AFP / Scanpix / LETA

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын во время визита главы Китая в Северную Корею — первого за семь лет Yan Yan / Xinhua / CHINE NOUVELLE / SIPA / Scanpix / LETA