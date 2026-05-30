Кэндис Оуэнс Octavio Jones / Reuters / Scanpix / LETA

В Петербурге с 3 по 6 июня пройдет международный экономический форум (ПМЭФ). Ожидается, что на него приедут представители более 130 стран мира. Издание «Бумага» обратило внимание, что среди них есть люди «со скандальной репутацией на родине». Они указаны в числе выступающих в рамках деловой программы форума. Рассказываем о нескольких из них.

Кэндис Оуэнс

Американская ультраправая активистка и блогер с миллионами подписчиков на ютьюбе, в инстаграме, тиктоке, фейсбуке и соцсети Х. Она придерживается антисемитских взглядов, выступает против прививок и пропагандирует конспирологические теории, в том числе о том, что американцы не высаживались на Луну. В 2022 году, вскоре после начала большой войны России с Украиной, она заявила, что «Украину создали русские». Тем самым она фактически повторила любимый тезис Владимира Путина, который постоянно говорит, что Украину как государство создала большевистская Россия и лично Владимир Ленин.

Оуэнс также распространяет конспирологическую теорию о том, что Брижит Макрон, жена президента Франции Эммануэля Макрона, — трансгендерная женщина. Сторонники этой теории считают, что за именем Брижит Макрон скрывается Жан-Мишель Тронье (в действительности это старший брат первой леди Франции). Из-за таких утверждений Брижит и Эммануэль Макрон подали на Оуэнс в суд по обвинению в клевете. Позднее Оуэнс заявила, не предоставив никаких доказательств, что президент и первая леди Франции заказали ее убийство.

На Петербургском экономическом форуме Кэндис Оуэнс будет участвовать в дискуссии на тему «Большая семья — большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров».

Читайте также

Первая леди Франции будет доказывать в суде, что она женщина Брижит Макрон подала иск к ультраправой публицистке из США, которая распространяла конспирологическую теорию о ее трансгендерности

Читайте также

Первая леди Франции будет доказывать в суде, что она женщина Брижит Макрон подала иск к ультраправой публицистке из США, которая распространяла конспирологическую теорию о ее трансгендерности

Скотт Риттер

Бывший американский морпех и инспектор ООН по вооружениям, работавший в Ираке. В США Риттер был осужден по обвинению в совращении несовершеннолетней: он мастурбировал перед веб-камерой в чате с сотрудницей полиции, которая выдавала себя за 15-летнюю девочку. В разговоре с ним она неоднократно называла свой возраст. Риттер не признал себя виновным, заявив, что не знал, сколько ей лет. Бывший морпех отсидел в тюрьме около двух с половиной лет и в 2014 году был освобожден условно-досрочно.

Риттер — частый гость пропагандистских шоу на российском телевидении и автор колонок для RT. Его представляют как «военного эксперта». В 2022 году российские провластные СМИ распространяли со ссылкой на него утверждения, что ответственность за массовое убийство мирных жителей Бучи несут украинские военные.

Что произошло в Буче

Как убивали людей в Буче Подробная реконструкция событий. И разбор «версий» кремлевской пропаганды

Что произошло в Буче

Как убивали людей в Буче Подробная реконструкция событий. И разбор «версий» кремлевской пропаганды

В январе 2024 года Риттер побывал в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров устроил ему торжественный прием с участием десятков тысяч бойцов спецподразделений.

На Петербургском экономическом форуме Скотт Риттер будет участвовать в дискуссии на тему «„Мировой беспорядок“. Осталось ли место для дипломатии в современной системе международных отношений?»

Йорг Урбан

Глава отделения правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии. Федеральное ведомство по охране конституции (немецкая спецслужба) в 2025 году признало АдГ экстремистской партией. Ее региональное отделение в Саксонии получило такой статус на полтора года раньше.

Урбан выступает против поддержки Украины в войне с Россией и критикует антироссийские санкции. В ноябре 2025 года он приезжал в Сочи на симпозиум «БРИКС — Европа», который организовали «Единая Россия» и Институт Европы Российской академии наук. Руководство «Альтернативы для Германии» выступало против этой поездки. Сопредседатель АдГ Алис Вайдель говорила: «Я не понимаю, что там вообще делать. Я бы сама туда не поехала и никому бы не советовала». Она угрожала исключить Урбана из партии.

Перед поездкой на ПМЭФ Урбан заявил: «Саксонии нужна Россия как гарант мира и процветания в Европе».

На Петербургском экономическом форуме Йорг Урбан будет участвовать в дискуссии на тему «Культурная дипломатия и „мягкая сила“ — ключевые инструменты глобального влияния».

Как прошел Петербургский форум в 2025 году

«Простоквашино» с Путиным, медали отца Путина, выступления дочерей Путина, лабубу с лицом пресс-секретаря Путина Что происходит на некогда влиятельном экономическом форуме в Петербурге в 2025 году

Как прошел Петербургский форум в 2025 году

«Простоквашино» с Путиным, медали отца Путина, выступления дочерей Путина, лабубу с лицом пресс-секретаря Путина Что происходит на некогда влиятельном экономическом форуме в Петербурге в 2025 году