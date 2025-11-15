Депутаты от «Альтернативы для Германии» приехали на симпозиум «Единой России» в Сочи. Лидер АдГ предупреждала их о возможном исключении из партии

Депутаты ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приехали в Сочи на симпозиум «БРИКС — Европа», организованный «Единой Россией» и Институтом Европы Российской академии наук.

Как сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента, в Россию приехали депутат бундестага, член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре, руководитель отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан, а также депутат Европарламента от партии Ганс Нойхофф.

О приезде Котре также пишет ТАСС. По данным госагентства, он участвует в заседаниях секций, «посвященных перспективам взаимодействия европейских политических сил со странами БРИКС и обсуждению новых форматов диалога в условиях многополярного мира».

Накануне Йорг Урбан опубликовал фотографию с Нойхоффом и Котре, заявив, что они приехали в Сочи.

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель ранее раскритиковала планы своих коллег по партии приехать в Россию. Она заявила, что не знает, какой результат может быть у такой поездки. Разрешение на поездку выдал ответственный рабочий комитет по внешней политике внутри фракции. Вайдель отметила, что «в таких случаях руководству вмешаться уже крайне сложно», и анонсировала более строгие правила при планировании подобных поездок в будущем. По ее словам, руководство партии должно быть вовлечено в процесс одобрения таких поездок. Она также пообещала принять дисциплинарные меры в связи с поездкой членов партии в Россию, отметив, что тот, кто не соблюдает условия партии, «должен иметь в виду последствия вплоть до исключения».

В свою очередь другой сопредседатель АдГ Тино Хрупалла выступил в защиту членов партии, собирающихся приехать в Россию. «Коллеги, которые туда поедут, подали заявку на поездку. Она была одобрена», — говорил он.

На конгресс в Сочи также собирался приехать депутат бундестага от АдГ Райнер Ротфусс, но, по словам Вайдель, решил отказаться от поездки «по собственной инициативе» после «разговоров с коллегами».