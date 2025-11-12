«Я бы сама туда не поехала и никому бы не советовала». Лидер «Альтернативы для Германии» раскритиковала планы однопартийцев поехать в Россию

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала планы депутатов своей парламентской фракции поехать в Россию.

«Я не понимаю, что там вообще делать. Я бы сама туда не поехала и никому бы не советовала, потому что не знаю, какой должен быть результат», — сказала Вайдель во время выступления в Бундестаге.

Речь идет о поездке депутатов АдГ на международный симпозиум в формате БРИКС — Европа, который пройдет в Сочи с 13 по 17 ноября. Он организован Институтом Европы Российской академии наук и партией «Единая Россия». На этот конгресс собирались депутаты бундестага от АдГ Райнер Ротфусс и Штеффен Котре. Их планы вызвали резкую критику со стороны представителей разных партий.

В итоге Ротфусс, как сообщила Вайдель, решил отказаться от поездки «по собственной инициативе» после «разговоров с коллегами». Котре, напротив, заявил, что намерен придерживаться своих планов. Вайдель заявила, что «условия были четко обозначены», а тот, кто их не соблюдает, «должен иметь в виду последствия вплоть до исключения из партии».

Разрешение на поездку выдал ответственный рабочий комитет по внешней политике внутри фракции. Вайдель отметила, что «в таких случаях руководству вмешаться уже крайне сложно», и анонсировала более строгие правила при планировании подобных поездок в будущем. По ее словам, руководство партии должно быть вовлечено в процесс одобрения таких поездок. Этот вопрос она пообещала обсудить на совещании руководства фракции в феврале.

Также о намерении посетить конгресс в Сочи заявляли руководитель отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента от этой же партии Ганс Нойхофф. Секретарь Христианско-социального союза Мартин Хубер призывал АдГ запретить поездку, которая может быть сочтена государственной изменой. Нойхофф заявил, что поедет в Сочи, несмотря на критику.