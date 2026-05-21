За последние дни в России, по информации телеграм-каналов и пропагандистов, задержали несколько человек, связанных с Духовным управлением мусульман ( ) России. Официально подтверждено, что задержаны двое — муфтий Мордовии Раиль Асаинов и бывший муфтий Карелии имам Висам Али Бардвил. В первом случае речь идет об уголовном преследовании, во втором — об административном. Информация о задержаниях других мусульманских религиозных деятелей не подтверждена. Рассказываем, что известно.

Первым о задержаниях сообщил блогер Орхан Гасанзаде, называющий себя политологом и аналитиком по международным отношениям. Он написал об этом 19 мая в своем телеграм-канале на 700 человек. Согласно этим данным:

в Саранске задержаны и пятеро активных членов мусульманской общины Мордовии;

в Москве — имам мечети в Южном Бутово, бывший муфтий Карелии ;

в Петербурге — мусульманский проповедник Мухаммад Хенни, которого в 2007 году обвиняли в разжигании межконфессиональной розни;

в Саратове — заместитель муфтия Саратовской области, уроженец Палестины Нидаль аль Хих, которому ФСБ в 2019 году вынесла предостережение о «недопустимости государственной измены».

Эту информацию позже так же распространили «военкор», сотрудник «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и ведущий телепрограммы «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко. Причем Осташко утверждал, что задержанные представители Духовного управления мусульман «оказались связаны с организацией и иностранными структурами». Эта информация не подтверждена.

О «Братьях-мусульманах»

США запрещают «Братьев-мусульман». Европейские правые — тоже против них Что это за организация? Кто ее поддерживает? Она собирается везде ввести шариат?

О «Братьях-мусульманах»

США запрещают «Братьев-мусульман». Европейские правые — тоже против них Что это за организация? Кто ее поддерживает? Она собирается везде ввести шариат?

Пропагандистский телеканал «Царьград» заявил, что его источники подтвердили информацию о задержаниях в Мордовии и Северной Осетии (больше о Северной Осетии никто не сообщал). Религиовед Роман Силантьев рассказал телеканалу, что силовики работали с соратниками руководителя Духовного управления мусульман Равилем Гайнутдином. Близкий к Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» тоже сообщил, что задержанные связаны с окружением Гайнутдина.

На следующий день, 20 мая, информация о некоторых задержаниях подтвердилась. Таганский районный суд Москвы сообщил, что отправил под административный арест на 15 суток Висама Али Бардвила за неповиновение полиции. По версии МВД, вечером 14 мая в аэропорту Шереметьево Бардвил отказался предъявить полицейским паспорт и попытался скрыться, а, когда его посадили в служебную машину, «оказал активное сопротивление».

Висам Али Бардвил Канал Висама Али Бардвила на YouTube

Заместитель муфтия Мордовии Рашит Абдрашитов подтвердил, что муфтий Раиль Асаинов задержан по делу о взятке. Следствие считает, что Асаинов предлагал взятку руководителю магистерской программы «Исламская экономика и финансы» в Мордовском государственном университете, «чтобы слушатели программы смогли сдать сессию». Представитель муфтията заявил, что «произошло какое-то недоразумение», а о взятках «и речи быть не может».

В прошлом правоохранительные органы уже обращали внимание на представителей Духовного управления мусульман. Так, в августе 2025 года Мосгорсуд включил в список экстремистских материалов энциклопедический словарь «Ислам на Северном Кавказе», который выпустил издательский дом «Медина» под редакцией заместителя председателя ДУМ Дамира Мухетдинова. В управлении тогда заявили, что в статьях «Ваххабиты Северного Кавказа» и «История ислама в Чечне» упоминались люди, причастные к террористической деятельности.

В 2024-м Духовное управление мусульман России столкнулось с критикой из-за того, что приняло фетву, которая разрешила религиозное многоженство. Генпрокуратура РФ предупредила организацию о незаконности такого решения, после чего ДУМ отозвало фетву.

«Медуза»