Духовное управление мусульман России отозвало фетву, разрешающую религиозное многоженство
Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России отзывает фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ», которая разрешала мусульманам вступать сразу в несколько религиозных браков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов.
Он пояснил, что такое решение было принято в связи с реакцией Генпрокуратуры и российской общественности.
«На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — пишет Аляутдинов.
О принятии фетвы «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ» сообщил 19 декабря муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Условием для вступления мусульман сразу в несколько религиозных браков он назвал «справедливое и равное отношение мужа ко всем женам».
23 декабря Генпрокуратура РФ внесла представление об устранении нарушения закона Духовному управлению мусульман России из-за фетвы. В ведомстве заявили, что фетва «противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В прокуратуре напомнили, что статья 14 Семейного кодекса РФ не допускает заключение брака между людьми, если хотя бы один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке.
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!