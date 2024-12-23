Генпрокуратура предупредила Духовное управление мусульман о незаконности разрешения религиозного многоженства

Генпрокуратура внесла представление об устранении нарушения закона главе Духовного управления мусульман России из-за , допускающей религиозное многоженство. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

19 декабря муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России принял фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ», которая разрешает мусульманам вступать сразу в несколько религиозных браков. Условием для этого он назвал «справедливое и равное отношение мужа ко всем женам».

На это в прокуратуре напомнили, что статья 14 Семейного кодекса РФ не допускает заключение брака между людьми, если хотя бы один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке.

«Таким образом, богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России № 4/24 от 17.12.2024 года „Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России“ противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заявил собеседник журналистов в прокуратуре.

За легализацию многоженства в российском законодательстве ранее выступали власти Чечни. Один из приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, Магомед Даудов («Лорд»), в 2015 году говорил, что «это ведь распространено, значит, неплохо бы это как-то урегулировать». Даудова поддерживал тогдашний уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев. Тему многоженства в 2015-м обсуждали на фоне состоявшейся в Чечне свадьбы между 17-летней Луизой Гойлабиевой и 46-летним начальником РОВД, у которого, по данным СМИ, уже была жена.