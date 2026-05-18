Москва: попадает под самый сильный удар ВСУ с начала войны. Российские телеканалы: ничего не знаем, давайте лучше поговорим о наших ракетах «Сармат» Атака, в результате которой погибли три человека, в выпусках новостей почти не упоминалась
Источник: Meduza
Российские федеральные телеканалы почти полностью проигнорировали крупнейший с начала войны налет украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. В результате атаки, произошедшей в ночь на 17 мая, погибли три человека, еще 16 получили ранения. За несколько дней до атаки власти Москвы ввели запрет на публикацию фото и видео с последствиями ударов беспилотников. Это объяснялось тем, что нельзя допускать «распространения недостоверной информации».
- «Первый канал», «Россия 1» и НТВ упоминали о погибших в Москве и Подмосковье лишь в своих утренних воскресных выпусках, вышедших через несколько часов после атаки. Ни один из каналов не сделал отдельного репортажа, ведущие лишь коротко зачитывали информацию на фоне фотографий поврежденных беспилотниками домов.
- Уже в дневных выпусках новостей отдельных упоминаний об атаке на Москву и Подмосковье не было. Ведущие лишь цитировали сводки Минобороны, где говорилось о суммарном количестве сбитых над территорией России дронов — без упоминания каких-либо последствий.
- В итоговых вечерних «аналитических» выпусках о налете на Москву не говорили совсем. Дмитрий Киселев в «Вестях недели» после 15-минутного сюжета про ракету «Сармат», как и в дневных выпусках, коротко отчитался о сбитых над российскими регионами — в том числе над Москвой — беспилотниках. В «Итогах недели» на НТВ и в воскресной программе «Время» на Первом канале налет на российскую столицу не упомянули вовсе.
- Главной темой всех итоговых вечерних выпусков в воскресенье были успешные испытания ракеты «Сармат», о которых несколько дней назад объявил Владимир Путин. Ведущие на протяжении 10-15 минут рассуждали о том, как могут использоваться новые ракеты — в частности, говорили, что целями ударов могут стать заводы в Европе, на которых для Украины производят дроны. «„Сармат“ должен прикрывать скорое завершение конфликта на Украине, где мы воюем уже со всей Европой, которая страх потеряла», — заявил в «Вестях недели» Дмитрий Киселев.
- При этом вечером атака дронов на Москву активно обсуждалась в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Пропагандистка Маргарита Симоньян, которая была гостьей выпуска, заявила, что целью участившихся ударов украинских дронов по РФ является раскол и «гражданское противостояние» в обществе. «Они ждут не дождутся, что люди здесь начнут бунтовать», — заявила она.
- В понедельник ни в одном из утренних и дневных выпусков новостей об ударе по Москве и Подмосковью вообще не говорили.