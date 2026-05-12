Путину доложили об успешных испытаниях ракетного комплекса «Сармат». До конца года его планируют поставить на боевое дежурство

Российские военные провели успешные испытания ракетного комплекса «Сармат». Об этом командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

Путин заявил, что уже в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом в мире, его суммарная мощность более чем в четыре раза превышает мощность любого западного аналога, отметил президент РФ.

Комментируя испытания, Путин также сказал, что в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником».

Путин анонсировал постановку «Сармата» на боевое дежурство «в ближайшее время» еще в 2023 году. Однако из-за серии неудачных испытаний в 2024 году этого до сих пор не произошло.

Подробнее о неудачных испытаниях

«Россия теперь на долгое время окажется без технически готовой тяжелой ракеты» Россия провела неудачные испытания ракеты «Сармат». Какими могут быть последствия, объясняет эксперт по ядерной политике Максим Старчак

