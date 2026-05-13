В Москве ввели военную цензуру. Теперь запрещено публиковать фото последствий терактов и атак беспилотников
В Москве ввели ограничения на публикацию фото и видео с последствиями терактов и атак беспилотников, сообщается в пресс-релизе мэрии.
Решение принято Антитеррористической комиссией Москвы — чтобы не допустить «распространения недостоверной информации».
В мэрии запрет объяснили необходимостью обеспечения общественной безопасности. Ограничения не будут касаться только информации, которую публикует Минобороны России, а также мэр столицы (на сайте и в официальных каналах) и правительство Москвы. Действовать запрет будет до «принятия отдельного решения» — четких сроков нет.
За нарушение запрета будет грозить штраф: 3–5 тысяч рублей для граждан, 30–50 тысяч рублей для должностных лиц и 50–200 тысяч рублей для юридических лиц.
Запреты на публикацию фото и видео последствий атак украинских беспилотников уже действуют во множестве регионов — по подсчетам «Фонтанки», их более 30.