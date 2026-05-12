Российское судно «Урса Майор» у берегов Португалии Portuguese Navy / AFP / Scanpix / LETA

Российское торговое судно «Урса Майор» (Ursa Major), затонувшее в декабре 2024 года в Средиземном море, предположительно, перевозило компоненты ядерных реакторов для Северной Кореи. Само судно могли поразить западной торпедой, говорится в расследовании CNN. Телеканал предполагает, что произошедшее могло стать «редким и рискованным вмешательством западных военных, направленным на то, чтобы помешать России передать современные ядерные технологии своему ключевому союзнику — КНДР».

О крушении судна «Урса Майор» в международных водах между Испанией и Алжиром в Средиземном море стало известно 24 декабря 2024 года. Накануне, сообщали испанские СМИ, на борту судна произошел взрыв в машинном отделении, после чего оно подало сигнал бедствия. Два члена экипажа пропали без вести, 14 членов команды спаслись — их доставили в порт испанского города Картахена.

Владельцы судна, группа компаний «Оборонлогистика», вскоре объявили, что на «Урса Майор» была совершена «целенаправленная террористическая атака». По словам членов экипажа, днем 23 декабря на корабле «произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части». «Урса Майор», как утверждалось, шла из Большого порта Санкт-Петербурга во Владивосток с грузом весом 806 тонн. На борту находились два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров. СМИ отмечали, что сухогруз много лет перевозил грузы для снабжения российской военной группировки в Сирии.

Телеканал CNN попытался восстановить хронологию крушения корабля:

«Урса Майор» вышел из порта 11 декабря 2024 года. За два месяца до этого «Оборонлогистика» сообщала, что ее суда получили лицензию на перевозку ядерных материалов. «Урса Майор» двигался вдоль побережья Франции, а затем Испании, его сопровождали российские корабли «Иван Грен» и «Александр Отраковский».

22 декабря судно, находясь в испанских водах, резко замедлило ход. Испанские спасатели связались с экипажем и спросили, не терпит ли он бедствие. Там ответили, что все в порядке. Но примерно через сутки корабль резко отклонился от курса и в 11:53 23 декабря подал срочный сигнал о помощи, следует из расследования, проведенного по запросу правительства Испании. На правом борту судна (предположительно, рядом с машинным отделением) произошли три взрыва, в результате погибли два члена экипажа. Из-за взрывов судно получило сильный крен.

14 членов экипажа были эвакуированы на спасательные шлюпки, вскоре их подобрал испанский спасательный катер. В 19:27 на помощь прибыло испанское военное судно, но через полчаса российский корабль «Иван Грен» потребовал от находящихся рядом судов держаться дальше от «Урса Майор» и немедленно вернуть спасенный экипаж. Испанские морские спасательные службы настояли на необходимости проведения спасательной операции.

По словам источника СNN, близкого к расследованию, «Урса Майор» не производил впечатление судна, которое в ближайшее время затонет. Однако в 21:50 «Иван Грен» выпустил над местом происшествия серию красных сигнальных ракет, после чего последовали еще четыре взрыва. Испанская национальная сейсмическая сеть сообщила журналистам, что в момент взрывов в этом районе зафиксировали сейсмические сигналы, напоминающие взрывы подводных мин.

В 23:10 было объявлено, что судно затонуло.

Члены экипажа судна на палубе испанского спасательного корабля в порту Картахены Jose Maria Rodriguez / Reuters / Scanpix / LETA

Спасенных членов экипажа (все они были россиянами) доставили на берег в Картахене, где их допросила испанская полиция и следователи. Капитан судна Игорь Анисимов не хотел говорить о том, что перевозил сухогруз, «опасаясь за свою безопасность», но, как утверждает источник CNN, «под давлением» заявил, что на «Урса Майор» перевозились в том числе «компоненты двух ядерных реакторов, аналогичных тем, которые используются на подводных лодках». Испанские следователи предположили, что речь идет о реакторах модели VM-4SG, которые часто устанавливаются на российских атомных подводных лодках проекта 667-БДРМ, но подтверждения этим данным нет, отмечается в материале. По мнению капитана, судно должны были направить в северокорейский порт Расон.

«Оборонлогистика» сообщала, что после трех взрывов «в ходе внешнего аварийного осмотра судна» была обнаружена пробоина размером примерно 50 на 50 сантиметров, «края пробоины были рваные и направлены внутрь судна», а палуба судна была усыпана осколками. Испанское следствие полагает, что такие повреждения могла оставить торпеда типа . Они есть на вооружении США, нескольких стран НАТО, России и Ирана. Источник, знакомый с ходом расследования, считает, что такая торпеда могла произвести бесшумный удар, который привел к внезапному замедлению судна.

Некоторые из опрошенных CNN экспертов поставили эту версию под сомнение. Они считают, что такую пробоину в судне могла оставить магнитная мина, заложенная в корпусе.

Через несколько дней после спасения экипаж вернули в Россию. Вскоре на место крушения «Урса Майор» прибыло судно «Янтарь», которое западные страны нередко называют «кораблем-шпионом». Оно провело пять дней в этом месте, после чего там произошли еще четыре взрыва — вероятно, они были нацелены на обломки сухогруза на морском дне. Интерес к потерпевшему крушение судну проявили и американские военные. В августе 2025-го и феврале 2026 года над местом крушения пролетали американские самолеты радиационной разведки WC135-R.

Власти РФ обвиняют США в нарушении норм морского права после задержания танкера «теневого флота». Вашингтон считает, что эти нормы нарушало само судно Москва в любом случае едва ли решится на ответные меры

