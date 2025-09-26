LPhot Dan Rosenbaum, HMS Diamond / Royal Navy

Газета Financial Times выпустила большой материал о российском океанографическом судне , которое западные страны нередко называют «кораблем-шпионом». Считается, что он может повредить подводные кабели, и это уже несколько лет вызывает опасения у стран НАТО. Только за последний год «Янтарь» дважды заходил в британские территориальные воды. Министр обороны Великобритании Джон Хили даже публично обратился к Владимиру Путину, назвав один из инцидентов очередным примером «растущей российской агрессии». В своем тексте Financial Times рассказала о «Янтаре», секретном военном подразделении, курирующем его применение, а также о том, как этой угрозе противостоят страны НАТО. Издание предполагает, что Россия с помощью этого судна составляет карту для будущих диверсий на уязвимых участках сети подводных кабелей.

«Янтарь» — исследовательское океанографическое судно Северного флота. За его применение отвечает секретное подразделение Минобороны РФ

Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ — подразделение, созданное в разгар холодной войны. ЦРУ с 1960-х следило за его базой на побережье Баренцева моря в поселке Оленья Губа Мурманской области.

FT утверждает, что ГУГИ «настолько секретное подразделение», что действует независимо от остальных российских вооруженных сил, подчиняясь непосредственно Минобороны. Один из бывших офицеров Северного флота утверждает, что оно больше связано с российской военной разведкой (ГРУ), чем с Военно-морским флотом. «По выполняемым задачам они всегда подчинялись ГРУ», — рассказал он журналистам. По его словам, флот занимается лишь техническим обслуживанием ГУГИ, поскольку его базы находятся неподалеку.

В последние годы оборонительные сооружения вокруг базы Оленья Губа были укреплены. Согласно спутниковым снимкам, которые изучили журналисты, в заливе рядом с базой возвели новый барьер, преграждающий путь входящим судам. На базе, по данным FT, есть плавучие сухие доки, предназначенные, как предполагается, для сокрытия подводных лодок от спутникового обнаружения. В этом районе так интенсивно глушат GPS-сигналы, что даже обычные гражданские суда, направляющиеся из Мурманска на север, отследить невозможно, утверждает газета.

Кроме слежки и диверсий в водах противника, подразделение отвечает за работу сети российских подводных датчиков, обнаружение в российских водах иностранных судов и уничтожение оборудования, например гидроакустических записывающих устройств, которые те оставляют.

Эксперт по морской безопасности из Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании Сидхарт Каушал утверждает, что сотрудники ГУГИ имеют «исключительную специализацию». Они пять лет служат подводниками, а затем проходят подготовку, основанную на программе тренировок советских космонавтов, утверждается в статье FT.

Российские власти тратят значительные средства на финансирование подразделения даже в условиях войны с Украиной. Об этом в том числе свидетельствует ввод в эксплуатацию новых разведывательных кораблей, подобных «Янтарю». Всего у подразделения, по данным журналистов, около 50 судов, включая подводные лодки и малогабаритные глубоководные аппараты, часть из которых могут погружаться на глубину до шести тысяч метров.

«[ГУГИ] много лет вкладывает значительные средства и не скрывает этого», — рассказал военный аналитик Павел Лузин. Он предполагает, что в последнее время акцент в работе подразделения сместился с оборонительных операций и поддержки подводного флота на диверсии. Летом 2025 года Великобритания ввела санкции против ГУГИ.

«Янтарь» оснащен полным арсеналом разведывательного оборудования. Возможно, он составляет карту сети подводных кабелей и трубопроводов стран НАТО

По данным Financial Times, сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022-го «Янтарь» совершил всего три рейса длительностью чуть более месяца каждый, а также один рейс, длившийся около семи недель. Российские власти, предполагает газета, не отправляли корабль в длительные рейсы из-за санкций или опасения вызвать еще большую напряженность в отношениях с западными странами.

Лишь в ноябре 2024-го судно возобновило длительные походы. Тогда «Янтарь» совершил 97-дневное плавание вдоль маршрутов критической инфраструктуры у атлантического побережья Европы. К такому выводу пришла FT, проанализировав спутниковые снимки и сигналы автоматической идентификационной системы (AIS).

Корабль, похожий на «Янтарь», прошел вдоль двух кабелей, обеспечивающих связь Шпицбергена с Норвегией. Судно также попало на снимки на участке Ирландского моря, где проложены три основных кабеля, связывающих Ирландию с Великобританией. По данным FT, там «Янтарь» находился несколько часов, прежде чем привлек внимание британских военных.

Журналисты считают, что «Янтарь» мог выполнять задание по картографированию и возможному перехвату данных с подводных кабелей стран НАТО. При этом, как выяснила газета, до «Янтаря» в британских водах, в том числе у берегов Ирландии, с октября 2023-го по ноябрь 2024-го постоянно находились еще 10 российских кораблей.

Подводные кабели критически важны для обеспечения связи и финансовых транзакций

Подводная инфраструктура становится все более привлекательной целью для диверсий. По подводным кабелям проходят 99% цифровых коммуникаций Великобритании, а по подводным трубопроводам — 75% газа. Кабели обеспечивают странам НАТО связь, в том числе по военным каналам, от них зависят финансовые транзакции и торговля.

Такие суда, как «Янтарь», оснащены подводными аппаратами и другим оборудованием для подключения к кабелям и перехвата данных с них, а также для установки взрывных устройств. В военно-морских силах стран Запада считают, что «Янтарь», вероятно, будет выявлять узлы, где сбои в случае диверсии или открытого удара окажут максимальное воздействие.

Ирландия особенно уязвима для российских диверсий. Страна не входит в НАТО и исторически полагается в вопросах обороны на Великобританию и США. Она уже усилила меры безопасности, вложив 60 миллионов евро в систему подводных сонаров для мониторинга акватории. Великобритания усилила патрулирование и разрабатывает систему для мониторинга морского дна «Атлантический бастион». Великобритания и ее союзники поочередно патрулируют зону «Гренландия — Исландия — Великобритания», через которую российские корабли и подводные лодки входят в Северную Атлантику.

Читайте также

Запад переживает за безопасность сотен подводных интернет-кабелей Они все чаще становятся целями разведок — а еще их может повредить обычный траулер

Читайте также

Запад переживает за безопасность сотен подводных интернет-кабелей Они все чаще становятся целями разведок — а еще их может повредить обычный траулер