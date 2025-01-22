«Я хотел бы, чтобы Путин услышал это послание: мы видим вас». Минобороны Великобритании заявило, что российский «корабль-шпион» заходил в британские воды

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российский океанографический корабль «Янтарь» заходил в британские территориальные воды. Его слова приводит BBC News.

По его словам, 20 января «Янтарь» заметили в 45 милях от британского побережья в проливе Ла-Манш. Его сопроводили два корабля британского военно-морского флота.

В публикации BBC «Янтарь» назван «кораблем-шпионом». Хили заявил, что этот инцидент — еще один пример «растущей российской агрессии». «Я хотел бы, чтобы президент Путин услышал это послание: мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий по защите своей страны», — сказал министр обороны.

Хили также добавил, что это второй случай за последние месяцы, когда «Янтарь» вошел в британские территориальные воды. В ноябре сообщалось, что российский корабль был сопровожден из Ирландского моря после того, как занимался «патрулированием» в районе важнейших подводных трубопроводов и кабелей.

Россия настаивает, что на «Янтаре» имеется исключительно исследовательское оборудование мирного характера. При этом еще в 2015 году в ВМФ США говорили, что спускаемые аппараты на борту «Янтаря» способны перерезать, например, интернет-кабели. «Русская служба Би-би-си» писала, что этот корабль начинен оборудованием для наблюдения, а также специальными глубоководными обитаемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами.