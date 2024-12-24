Российское судно, снабжавшее российские войска в Сирии, затонуло в Средиземном море
Российское торговое судно «Урса Майор» («Ursa Major») потерпело крушение в Средиземном море в международных водах между Испанией и Алжиром, сообщили испанские издания La Verdad и El Español 24 декабря.
По информации изданий, днем 23 декабря на борту судна произошел взрыв в машинном отделении. После этого судно подало сигнал о бедствии. Спасательную операцию, в которой участвовали несколько судов, возглавлял российский военный корабль.
Два члена экипажа пропали без вести, 14 членов команды спасли и доставили в порт Картахены.
Капитан «Урса Майор» сообщил, что на судне перевозили контейнеры, которые в момент крушения были пусты. Судно вышло из порта Санкт-Петербурга 11 декабря и следовало во Владивосток, куда собиралось прибыть 22 января.
Как пишет «Медиазона», сухогруз много лет перевозил грузы для снабжения российской военной группировки в Сирии.
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