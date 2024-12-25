На российское судно, затонувшее в Средиземном море, была совершена «террористическая атака», заявил его владелец

На российские торговое судно «Урса Майор» (Ursa Major), затонувшее 23 декабря в Средиземном море, была совершена «целенаправленная террористическая атака». Об этом заявил владелец судна, группа компаний «Оборонлогистика», передает РИА Новости.

В компании сослались на показания членов экипажа судна, из которых следует, что 23 декабря в 13:50 по московскому времени «произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части». После этого судно «получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения».

«Оборонлогистика» отметила, что судно не было перегружено. «Урса Майор» шла из Большого порта Санкт-Петербурга во Владивосток с грузом весом 806 тонн. На борту находились два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров.

Испанские издания La Verdad и El Español сообщали 24 декабря, что на борту судна произошел взрыв в машинном отделении. После этого судно подало сигнал о бедствии. Спасательную операцию, в которой участвовали несколько судов, возглавлял российский военный корабль. 14 членов команды спасли и доставили в порт Картахены, двое членов экипажа пропали без вести.

«Медиазона» писала, что сухогруз «Урса Майор» много лет перевозил грузы для снабжения российской военной группировки в Сирии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (часть 3 статьи 263 УК).