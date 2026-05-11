Война 1538-й день. Третий день перемирия: на фронте продолжаются обстрелы. Страны ЕС планируют обсудить между собой, о чем вести переговоры с Россией

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Третий день перемирия

Сегодня третий день перемирия, согласованного Россией и Украиной при посредничестве президента США Дональда Трампа. Обе стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях режима прекращения огня — однако судя по количеству и риторике сообщений, интенсивность ударов сейчас действительно ниже, чем в обычные дни.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера вечером подтвердил, что в течение всего дня Россия воздерживалась от массированных воздушных атак, однако заявил, что вблизи линии фронта российская армия «тишины не соблюдает и даже особо не пытается». Украинские подразделения, по его словам, действуют зеркально.

Генштаб ВСУ и министерство обороны РФ в своих утренних сводках также сообщили о боевых столкновениях и многочисленных обстрелах вблизи линии фронта.

Региональные власти с обеих сторон отчитываются об атаках дронов, раненых и погибших. Глава администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что за сутки в результате российских обстрелов погибли два человека, еще два получили ранения. В Харьковской области пострадали пять мирных жителей, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщил о пяти жителях регионах, получивших ранения в течение последних суток. Об одном раненом в результате атаки дрона ВСУ заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Официально перемирие завершится в полночь 12 мая. Власти РФ ранее дали понять, что не намерены его продлевать: еще 9 мая помощник президента Юрий Ушаков говорил, что «других договоренностей нет», а мнение президента США Дональда Трампа о том, что режим прекращения огня может продлиться дольше, он назвал «неподкрепленным».

ЕС готовится к переговорам с Россией

Главы МИД стран ЕС на саммите 27-28 мая обсудят потенциальные переговоры с Россией, сообщила верховный комиссар по международным делам Кая Каллас.

По ее словам, предварительное обсуждение необходимо, чтобы согласовать общий подход блока к возможному диалогу с Москвой. «Прежде чем обсуждать что-то с Россией, мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними говорить», — заявила чиновница.

Каллас отметила, что у ЕС есть много вопросов, ответы на которые надо получить от России «для обеспечения стабильности и мира в Европе». «Нам нужны уступки и с российской стороны», — сказала она.

Возможные переговоры между Россией и ЕС стали обсуждаться после заявления Владимира Путина, сделанного 9 мая. Он сказал, что открыт для диалога с Европой, и отметил, что со стороны ЕС предпочтительным переговорщиком видит бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

У Шредера еще со времен канцлерства сложились хорошие отношения с Путиным, он также долгое время занимал руководящие посты в российских энергетических компаниях. Шредер уже много лет не играет никакой роли в европейской политике и не занимает никаких выборных должностей.

Каллас, комментируя предложение Путина, назвала Шредера плохой кандидатурой, напомнив, что он долгое время был «высокопоставленным лоббистом российских компаний» и на переговорах будет «сидеть по обе стороны стола».

«Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это будет не очень мудро», — отметила глава дипломатии ЕС.

В Украине идею Путина также раскритиковали. «Такую кандидатуру мы не поддерживаем однозначно», — заявил глава МИД страны Андрей Сибига. В Киеве, заявил он, уверены, что есть «много других достойных лидеров», которые могли бы представлять ЕС.

Война в фотографиях. Украинские военные на позициях

Донецкая область. 7 мая 2026 года Iryna Rybakova / Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / AP / Scanpix / LETA

Военнослужащий чинит дроны в укрытии вблизи линии фронта. 7 мая 2026 года Iryna Rybakova / Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / AFP / Scanpix / LETA

Оператор управляет дроном. 7 мая 2026 года Iryna Rybakova / Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / AFP / Scanpix / LETA

Украинские военные на линии фронта. 7 мая 2026 года Iryna Rybakova / Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

В этом письме есть мат.

Анонимная читательница. Что я чувствую в данный момент по поводу войны? Первое — злорадство. Экономике РФ поплохело, инет глушат, население насильно чипируется «Максом», творится прочая херь. Зетники, патриоты, те, кому «вот уже восемь лет», кажется, недовольны ситуацией. Блядь, ну наконец-то! Пиздец — как долго я тебя ждала. Величие и свой особенный путь? Вот он, ваш путь — он ведет в жопу, там вам самое место, там вы проведете следующие условные восемь лет. Да, я в этой жопе со всеми, но меня это не расстраивает.

Второе — потерянность. Мой старый мир разрушен. А новый так и не появился. Пришла стадия принятия. Отрицание, торг, гнев, депрессия — и вот принятие. Того, что да, это все с нами произошло по правде. Но как жить дальше?

Я хочу, чтобы жопа была как можно глубже. И чтобы вдребезги. Это единственный шанс на спасение.

Война 1537-й день. Украина и Россия обвиняют друг друга в нарушениях перемирия. Западные СМИ считают сокращенный парад признаком слабости Путина

