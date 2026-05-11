Новый скандал с участием ФБК (или даже два) Аллеман рассказывает о «токсичной атмосфере». Жданов обвиняет Волкова в найме «фиктивных сотрудников». Волков обвиняет Жданова в подлости. Цепочка заявлений

Вокруг Фонда борьбы с коррупцией разворачивается новый скандал. Он начался с интервью «Медузе» ведущей канала «Популярная политика» Ирины Аллеман, которая, уволившись, раскритиковала руководство и коллег за «токсичную атмосферу» и нежелание обсуждать назревшие проблемы, а продолжился выступлением бывшего директора ФБК Ивана Жданова, ушедшего еще прошлой осенью. В интервью Ирине Шихман, опубликованном 10 мая, Жданов обвинил одного из руководителей ФБК Леонида Волкова в получении выгоды с помощью «фиктивных лиц» в структурах фонда, а также возложил на него ответственность за уголовные дела против сторонников ФБК из-за донатов. Волков ответил на эти обвинения — и не только он. Вот как разворачивались события.

6 мая 2026 года

Ведущая «Популярной политики» Ирина Аллеман увольняется из ФБК и дает интервью «Медузе», в котором говорит, что видит в фонде «большое нежелание» обсуждать проблемные вопросы — в том числе преследование сторонников, против которых возбуждают из-за донатов.

6–8 мая 2026 года

Интервью Аллеман обсуждают в других медиа и в соцсетях — на него в том числе ответила сотрудница ФБК Хельга Пирогова. По ее словам, Аллеман, жалуясь на токсичную атмосферу в фонде, «тактично умалчивает, что источником токсичной атмосферы не в последнюю очередь была она сама».

В стриме на канале журналиста Александра Плющева Ирина Аллеман добавляет детали к своему интервью «Медузе» и рассказывает, что ее соведущая по передаче «Честное слово» и глава международного ФБК Мария Певчих требовала от нее согласовывать все вопросы, которые она хотела задать в эфире.

Интервью Ирины Аллеман «Медузе»

«Я надеюсь, что мои бывшие коллеги перестанут жрать друг друга» Интервью бывшей ведущей «Популярной политики» Ирины Аллеман. Она рассказывает, почему уволилась из ФБК — и что сейчас происходит в фонде

10 мая 2026 года

Бывший директор ФБК Иван Жданов, уволенный из фонда осенью 2025 года, дает большое интервью Ирине Шихман. В нем он заявляет, что в некоторых юрлицах из структуры ФБК были «фиктивные сотрудники» для «каких-то личных целей» Леонида Волкова и что «хорошо бы там провести тщательный аудит». «Медуза» обратилась к Жданову за комментариями, но он отказался от них — «по крайней мере, сейчас».

10 мая 2026 года

Леонид Волков отвечает на обвинения Жданова в комментарии «Дождю» и «Медиазоне». Наличие «фиктивных сотрудников» в фонде Волков называет неправдой, а сами обвинения — подлостью со стороны Жданова. «Реально пуд соли съели с человеком вместе, и сейчас он приходит и говорит неправду. Это воспринимается очень, очень, очень больно», — говорит Волков.

По поводу уголовных дел за донаты Волков отмечает, что все решения в фонде на тот момент принимались совместно, и руководство исходило из того, что никакого идентификатора платежа, который мог бы указать на ФБК, не существует.

Интервью Ивана Жданова Ирине Шихман

«Руководство ФБК отступило от принципов „Не врать и не воровать“» Иван Жданов дал большое интервью Ирине Шихман — о вывозе биоматериалов Навального, ошибках ФБК и своем увольнении

11 мая 2026 года

Юрист Александр Помазуев, работавший в ФБК под руководством Жданова (и продолжающий там работать), тоже отвечает своему бывшему начальнику. Он пишет, что на протяжении последних пяти лет Жданов был «самым большим апологетом внутренней секретности» в ФБК. Помазуев также задает вопрос, почему Жданов подписывал платежные листы, если видел в них «фиктивных сотрудников».