«Боль была такая страшная, что я стал истошно кричать» Политзаключенный Азат Мифтахов рассказал, что в колонии за полярным кругом его пытали током, били молотком и угрожали изнасилованием

Внимание. В этом материале есть описание пыток. Если это неприемлемо для вас или может навредить вам, пожалуйста, не читайте этот текст.

Анархист и математик Азат Мифтахов рассказал, что его подвергли пыткам после этапирования в исправительную колонию № 18 «Полярная сова» в поселке Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает The Insider, который «по своим каналам» получил рассказ политзаключенного.

По словам Мифтахова, 21 апреля (на следующий день после приезда в Харп) его отвели в здание администрации колонии, где находится оперативный отдел. Там его встретили двое осужденных — один по фамилии Буланов, другой по имени Михаил. Они потребовали от Мифтахова почистить унитаз, но политзаключенный отказался. После этого его завели в кабинет к сотруднику колонии Михаилу Соболеву. Тот в течение полутора часов рассказывал заключенному, что он должен делать все, что скажет администрация, в том числе чистить унитаз в оперативном отделе.

«Затем, когда я в очередной раз отказался, он то ли нажал на какую-то кнопку, то ли позвонил, после чего в кабинет забежали те двое осужденных. Они повалили меня на пол. Буланов уселся на мое туловище. <…> Михаил уселся мне на ноги и начал обматывать их скотчем. <…> Михаил несколько раз ударил кулаком мне в пах, чтобы я перестал сопротивляться», — рассказал Мифтахов. Затем заключенному перемотали скотчем руки — Соболев сел ему на живот, а Буланов начал бить деревянным молотком ему по пяткам.

Я стал кричать от боли <…>. Мне было больно и в то же время трудно дышать. Я стал задыхаться и терять сознание. Когда мои крики стали затихать, Буланов прекратил бить по пяткам. Они подождали, когда я приду в себя, а потом снова стали бить по пяткам и также сдавливать спину, и мне трудно было дышать.

После этого Мифтахову угрожали изнасилованием. С него сняли штаны и трусы, а Михаил «стал намазывать крем на анальное отверстие пальцами», рассказал заключенный. Затем его вынесли в коридор и стали опускать лицом к люку канализации с нечистотами.

После Мифтахова вернули в кабинет, там ему снова угрожали изнасилованием, били ладонями по лицу, наступали на тело и голову. По словам заключенного, Соболев нанес ему около ста ударов ладонью по голове, зажал ему нос и рот и держал так, пока тот не стал задыхаться.

«Отделившись от „мужиков“, я не стал хуже них. Мой путь стал труднее, но и только» Для внешнего мира анархист Азат Мифтахов — политзаключенный, а для тюремного мира — «обиженный». Он рассказал «Медиазоне», как это влияет на его жизнь

Пытки продолжились на втором этаже отдела, где находились оперативники Павел Киселев и Евгений. Там заключенного положили на живот, а к пальцам ног подсоединили провода.

Потом Буланов пустил ток. Я вскрикнул. Он сказал: «А, завизжала сучка». И после этого подключили ток еще на дольше. Боль была такая страшная, что я стал истошно кричать во все горло. <…> Как только я начал кричать, Михаил приложил полотенце к моему рту. Было очень больно и страшно. Когда я стал терять сознание, ток отключили. Полминуты спустя пустили ток снова, и все это продолжалось еще какое-то время.

Оперативники требовали, чтобы Мифтахов выполнял все распоряжения администрации, но заключенный отказывался. Тогда ток включали снова. Через некоторое время оперативник Евгений приказал снять с Мифтахова провода и срезать скотч, ему позволили одеться. К концу дня политзаключенного увели обратно в карантинное помещение.

Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова задержали в феврале 2019 года по делу об изготовлении взрывчатки. Он рассказывал, что его пытали в отделе подмосковной полиции. Затем Мифтахова обвинили в том, что он участвовал в нападении на офис «Единой России». По версии следствия, в январе 2018 года анархисты разбили стекло в офисе партии на Онежской улице в Москве и кинули внутрь дымовую шашку. В результате инцидента никто не пострадал. Мифтахова обвинили в том, что он передал анархистам шашку, а во время акции находился поблизости и следил за обстановкой. Он это отрицал. Головинский районный суд Москвы в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии, остальные фигуранты дела получили условные сроки.

4 сентября 2025 года Мифтахова задержали на выходе из колонии в Омутнинске Кировской области, где он отбывал наказание. На следующий день суд отправил его в СИЗО. Математика обвинили «оправдании терроризма» (часть 1 статьи 205.2 УК РФ). По версии следствия, Мифтахов в разговоре с тремя сокамерниками в кировской колонии «одобрил» поступок , устроившего взрыв в архангельском управлении ФСБ. Мифтахов отрицает сам факт этого разговора. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.

«Я не верю в справедливость мира. Поэтому я поддерживаю активное сопротивление злу» Последнее слово математика Азата Мифтахова на процессе по делу об «оправдании терроризма»

