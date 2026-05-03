Гуф записал трек о том, что в России «скоро дышать надо будет по правилам» Нойз МС предложил ему ответный куплет (припомнив «бургер за здоровье Собянина»)

Внимание. В этом тексте есть мат.

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) выпустил новый трек «Туман», который в СМИ поначалу восприняли как антивоенное высказывание.

В песне он рассуждает о Москве военного времени — в городе «мигалок раньше не было столько», от чего людям «только тревожней».

Музыкант говорит, что раньше «в школе на ОБЖ нас не учили рыть окопы», а теперь он мечтает «просто хотя бы чтобы пули над головой не летали» и «чтобы все это прекратилось».

И вообще, я — ребенок Советского Союза

Я помню названия всех пятнадцати республик

Я в ахуе от того, как умудрились нас так поюзать

Что мы сейчас должны врагом называть друга

Так странно, я хочу, чтобы все было нормально

Просто хотя бы чтобы пули над головой не летали

Я мечтаю, чтобы все это прекратилось

И, как кот Леопольд, хочу, чтобы все дружили

В третьем куплете Гуф обращается к россиянам, которые из-за войны уехали за границу, и говорит им, что «мы уж как-нибудь сами справимся».

Они говорят: «Из этой страны надо сваливать», без палева

Куда-нибудь в Европу — Италию или Испанию

Тут скоро дышать надо будет по правилам

Я им отвечаю: «Мы уж как-нибудь сами справимся»

Они говорят, что ловить тут нечего — нахуй таких советчиков

У меня в крови Замоскворечье

Запахло жареным едва — они по съебам на раз-два

У меня в крови Москва.

«На золотой цепи бриллиантовый серп и молот, и мне пиздец как дорог этот город, и мне другая страна не нужна, меня мама в этой родила», — подытоживает он в припеве.

Вскоре после выхода «Тумана» на песню откликнулся Noize MC (Иван Алексеев) — тот, кому из-за антивоенной позиции пришлось уехать из России. Он пришел в комментарии к Гуфу в инстаграме и предложил свой куплет.

В нем есть строчка-отсылка к песне «Москва», которую Гуф записал вместе с Тимати в 2019 году. Тогда рэперы хвалили мэра Москвы Сергея Собянина. В результате клип на песню собрал миллион дизлайков, а Гуфу пришлось извиняться.

Вот куплет, который написал Нойз (он собрал уже почти 30 тысяч лайков):

Я хлопаю бургер за здоровье Собянина

И славлю родину в инстаграме забаненном.

Люблю Россию из бассейна на вилле в Tae

И раньше мая из Бангкока не вылетаю.

В Краснодарском крае дожди из битума

А мы с кентами тупим на закат убитыми.

Давно уж не жареным пахнет, а пиздецом —

Но это где-то там, за третьим кольцом.

Гуф ответил ему угрозами (этот комментарий потом исчез):

@noizemc а я забыл, ты ж не хочешь домой.

Или не можешь? Странно, да?

Ладно, свою локацию кинь в личку, мы одни подъедем.

Ебать ты кляузник)

Только не плачь 🙏🏻

Теперь в постах к песне «Туман» пользователи активно публикуют куплет Нойза.

«*** буду, я не знал, что у нас выборы мэра». Гуф извинился за ролик о Москве с упоминанием Собянина, Тимати уже удалил клип

