Гуф записал трек о том, что в России «скоро дышать надо будет по правилам» Нойз МС предложил ему ответный куплет (припомнив «бургер за здоровье Собянина»)
Внимание. В этом тексте есть мат.
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) выпустил новый трек «Туман», который в СМИ поначалу восприняли как антивоенное высказывание.
В песне он рассуждает о Москве военного времени — в городе «мигалок раньше не было столько», от чего людям «только тревожней».
Музыкант говорит, что раньше «в школе на ОБЖ нас не учили рыть окопы», а теперь он мечтает «просто хотя бы чтобы пули над головой не летали» и «чтобы все это прекратилось».
- И вообще, я — ребенок Советского Союза
- Я помню названия всех пятнадцати республик
- Я в ахуе от того, как умудрились нас так поюзать
- Что мы сейчас должны врагом называть друга
- Так странно, я хочу, чтобы все было нормально
- Просто хотя бы чтобы пули над головой не летали
- Я мечтаю, чтобы все это прекратилось
- И, как кот Леопольд, хочу, чтобы все дружили
В третьем куплете Гуф обращается к россиянам, которые из-за войны уехали за границу, и говорит им, что «мы уж как-нибудь сами справимся».
- Они говорят: «Из этой страны надо сваливать», без палева
- Куда-нибудь в Европу — Италию или Испанию
- Тут скоро дышать надо будет по правилам
- Я им отвечаю: «Мы уж как-нибудь сами справимся»
- Они говорят, что ловить тут нечего — нахуй таких советчиков
- У меня в крови Замоскворечье
- Запахло жареным едва — они по съебам на раз-два
- У меня в крови Москва.
«На золотой цепи бриллиантовый серп и молот, и мне пиздец как дорог этот город, и мне другая страна не нужна, меня мама в этой родила», — подытоживает он в припеве.
Вскоре после выхода «Тумана» на песню откликнулся Noize MC (Иван Алексеев) — тот, кому из-за антивоенной позиции пришлось уехать из России. Он пришел в комментарии к Гуфу в инстаграме и предложил свой куплет.
В нем есть строчка-отсылка к песне «Москва», которую Гуф записал вместе с Тимати в 2019 году. Тогда рэперы хвалили мэра Москвы Сергея Собянина. В результате клип на песню собрал миллион дизлайков, а Гуфу пришлось извиняться.
Вот куплет, который написал Нойз (он собрал уже почти 30 тысяч лайков):
- Я хлопаю бургер за здоровье Собянина
- И славлю родину в инстаграме забаненном.
- Люблю Россию из бассейна на вилле в Tae
- И раньше мая из Бангкока не вылетаю.
- В Краснодарском крае дожди из битума
- А мы с кентами тупим на закат убитыми.
- Давно уж не жареным пахнет, а пиздецом —
- Но это где-то там, за третьим кольцом.
Гуф ответил ему угрозами (этот комментарий потом исчез):
- @noizemc а я забыл, ты ж не хочешь домой.
- Или не можешь? Странно, да?
- Ладно, свою локацию кинь в личку, мы одни подъедем.
- Ебать ты кляузник)
- Только не плачь 🙏🏻
Теперь в постах к песне «Туман» пользователи активно публикуют куплет Нойза.