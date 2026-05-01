«Птахи Мадяра»

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (позывной «Мадяр») — бывший бизнесмен и зернотрейдер, который в начале войны ушел на фронт добровольцем. Он одним из первых в украинской армии начал использовать беспилотники для разведки и ударных операций и в итоге его назначили командовать новым родом войск. В недавнем интервью «Би-би-си» Мадяр заявил, что полторы-две тысячи километров в глубину российской территории — уже больше не мирный тыл. Рассказываем, что известно о Роберте Бровди.

Роберт Бровди — этнический венгр из Ужгорода на западе Украины. Позывной «Мадяр» напрямую на его происхождение. До полномасштабной российско-украинской войны Бровди был бизнесменом. Украинский Forbes отмечает, что его имя хорошо известно в деловых кругах. С 1990-х он занимался предпринимательством в различных сферах: торговле, недвижимости и государственном аграрном секторе. Компании, связанные с ним, входили в пятерку крупнейших украинских экспортеров зерна.

Бровди некоторое время возглавлял «Хлеб Инвестстрой», которую называли одной из самых скандальных компаний времен президентства Виктора Януковича. Бизнесмен был одним из топ-менеджеров Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) во время ее активного сотрудничества с Китаем.

При Бровди компания получила 1,5 миллиарда долларов кредита от Китая под государственную гарантию, но не выполнила обязательства по поставке зерна в полной мере. Из-за финансовой несостоятельности ГПЗКУ бремя по погашению кредита легло на государство. «Слідство.Інфо» утверждало, что зерно продали в Сирию, Эфиопию, Иран, Сингапур и Гонконг, в том числе через швейцарскую компанию GrainTradingGroup, связанную со знакомым Бровди.

Свою работу в ГПЗКУ сам бизнесмен называл «коротким и интересным опытом», который испортил ему репутацию. «Я там поймал немного ненужного для себя заангажирования», — говорил он Forbes. Официальных обвинений по этому делу ему не предъявляли.

В прошлом году блогер Владимир Бойко обвинил Бровди в том, что это именно он украл полтора миллиарда долларов китайского кредита. Мадяр в ответ заявил, что «китайских денег [по этому кредиту] не касался». Он отказался комментировать «абсурд» и призвал украинцев «не потреблять пропаганду Геббельса».

Бровди также развивал несколько девелоперских проектов в родном Ужгороде, часть его инициатив в Закарпатье была заморожена с началом полномасштабной войны. В 2010–2015 годах он был депутатом Закарпатского областного совета и главой местного отделения центристско-либеральной партии «Фронт перемен» Арсения Яценюка.

Помимо бизнеса, Бровди занимался меценатством, культурными инициативами, а также коллекционировал произведения искусства. Его фонд «БровдиАрт» поддерживал украинских художников и организовывал их выставки за рубежом.

Журналисты «Би-би-си», пообщавшиеся с Бровди, рассказали, что сейчас он работает в секретном подземном бункере, оборудованном по последнему слову техники. По словам авторов статьи, стены этого бункера полностью увешаны экранами, на которых в прямом эфире транслируют кадры с поля боя от пилотов дронов. По ним подчиненные Бровди ведут верификацию и подсчет потерь противника. Командный пункт также заполнен корпусами ракет и захваченными российскими дронами, а рядом с ними размещены картины и скульптуры украинских художников, утверждает «Би-би-си».

Бровди записался добровольцем в украинскую Территориальную оборону за пару недель до полномасштабного российского вторжения в Украину. «Все понимали, что война так или иначе неотвратима», — рассказал он «Би-би-си». В самом начале войны его подразделение занималось эвакуацией мирного населения из Ирпеня, Бучи и Бородянки.

По словам Мадяра, впервые о потенциале дронов он узнал, попав под российские обстрелы под Херсоном. После этого он организовал воздушную разведку фронта, а в мае 2022-го создал собственное аэроразведывательное подразделение. Оно стало известно как «Птицы Мадяра» («Птахи Мадяра»). Его специализация — использование беспилотников для разведки, корректировки огня, в ударных операциях и сопровождении штурмов.

За время войны «Птицы Мадяра» под командованием Бровди прошли путь от небольшой группы военных до отдельного батальона. Они участвовали в боях на ключевых участках фронта в Киевской, Херсонской, Донецкой, Харьковской областях, включая битвы за Соледар, Бахмут, Авдеевку, Старомайорское и Крынки.

В начале 2024 года подразделение получило официальный статус 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем Морской пехоты ВСУ. Бровди стал его командиром. В мае 2025 года Владимир Зеленский присвоил Мадяру звание Героя Украины, а месяц спустя назначил его на должность командующего силами беспилотных систем ВСУ.

Бровди называют одним из самых медийных командиров ВСУ. На его телеграм-канал, в котором Мадяр регулярно публикует видео убийств российских солдат украинскими беспилотниками и ведет счетчик потерь противника, подписаны более 530 тысяч пользователей.

По словам командующего, Силы беспилотных систем составляют только 2% украинской армии, но при этом «уничтожают около трети всех целей». Размеры потерь своего рода войск Бровди оценил менее чем в 1% в год.

В интервью «Би-би-си» он заявлял, что у операторов украинских дронов Украины есть прямой приказ: убивать больше российских военных, чем Кремль может привлечь в свою армию — то есть более 30 тысяч человек в месяц.

«На живую силу установлен план — 30% от всех целей, которые поражаются Силами беспилотных систем, — рассказывал Бровди. — На сегодняшний день группировка выполняет этот план на 34% — при отметке 30%. По факту 34% всех целей — это цели, связанные с живой силой противника». Он утверждал, что эти цели выполняются уже четвертый месяц подряд.

Бровди регулярно сам сообщает об ударах «украинской птицы» (так он называет беспилотники — прим. «Медузы») по целям внутри России, включая нефтеперерабатывающие заводы и инфраструктуру трубопровода «Дружба». В конце апреля украинские беспилотники нанесли серию ударов по Уралу. Служба безопасности Украины заявила, что организовала атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Перми. Бровди же утверждал, что его подразделения были ответственны за «разведку боем» в Челябинске. Также в своем канале он писал об украинских ударах по Туапсе.

На фоне украинских ударов по «Дружбе» и приостановки поставок российской нефти в Венгрию Будапешт запретил Мадяру въезд в страну. В ответ Бровди предложил главе венгерского МИДа Петеру Сийярто «засунуть санкции себе в задницу».

В России Мадяра заочно приговорили к пожизненному заключению. В марте 2026 года суд признал его виновным в организации теракта, в результате которого погибла корреспондентка Первого канала . В общей сложности российские власти вменяют Бровди 46 эпизодов преступлений, в том числе «теракты, повлекшие гибель мирных граждан и причинение значительного имущественного ущерба».