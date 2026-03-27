Командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди заочно приговорили в России к пожизненному заключению. Его обвинили в убийстве корреспондентки Первого канала

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (позывной «Мадяр») по обвинению в организации теракта, в результате которого погибла корреспондентка Первого канала Анна Прокофьева.

Также суд частично удовлетворил гражданские иски родных погибшей на общую сумму в 20 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Согласно обвинительному заключению, в марте 2025 года военнослужащие 414-й бригады беспилотных систем ВСУ по приказу Бровди дистанционно заминировали автотрассу в Курской области. Позже на этой дороге подорвался УАЗ, в котором команда Первого канала перевозила беспилотники для российских военных. Военная корреспондентка Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков и еще трое сопровождавших получили ранения.

Ранее Следственный комитет заявлял, что Бровди инкриминируются в общей сложности 46 эпизодов преступлений, в том числе «теракты, повлекшие гибель мирных граждан и причинение значительного имущественного ущерба».

Роберт Бровди — бывший бизнесмен, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину вступил в тероборону, а позже создал специальное подразделение аэроразведки, которое первым в ВСУ стало специализироваться на использовании беспилотников для разведки и ударных операций. В мае 2025 года Владимир Зеленский присвоил Бровди звание Героя Украины, а месяц спустя назначил его на должность командующего силами беспилотных систем ВСУ.