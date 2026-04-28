«Благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу работать, а не сидеть в тюрьме» Ксения Собчак высказалась о Пескове, Кириенко, Собянине, Путине и силовиках: все, в общем-то, неплохие люди. Кратчайший пересказ

Это пересказ заявлений Ксении Собчак о представителях российской власти, которые она сделала в интервью главному редактору издания Republic, кинокритику Зинаиде Пронченко, вышедшем 27 апреля. Высказывания могли быть незначительно отредактированы или перемешаны для придания связности тексту. Смысл и контекст заявлений полностью сохранен. Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ. Дима Песков — крайне порядочный человек. Я знаю много случаев, когда он помогал людям совершенно бескорыстно. Он делал это часто и в отношениях многих людей. В начале войны он говорил теплые слова обо мне и об Иване Урганте. И остановил лютый механизм доносов и упоротого дискурса.

Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ. Сергей Владиленович Кириенко — эффективный менеджер в каких-то направлениях. Он выстраивает системную работу, и на каких-то направлениях добивается результатов. Многое может не нравиться, но давайте хотя бы так.

Сергей Собянин, мэр Москвы. Я наблюдаю его эффективную работу. В сложных ситуациях, с экономикой, с летящими беспилотниками, в Москве много чего продолжает хорошего делаться. Это факт. Я вижу, как развивается медицина в Москве. Ты приходишь и реально видишь результаты.

Силовики. Тоже бывают разные. Иногда очень умные, с очень прогрессивными взглядами. Это очень неоднородный цветной ковер. Есть люди, которые жестко заинтересованы в продолжении войны, в тратах на вооружение. А есть другая группа, которая считает, что надо вести переговоры и как можно скорее все заканчивать. Нельзя упрощать и говорить: «Вот, режим».

Владимир Путин, президент РФ. Путин эффективно создает баланс разных групп и очень эффективно балансирует эти очень разные между собой, иногда очень конфликтующие группы. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме. Я благодарна за возможность делать маленькие добрые дела.

